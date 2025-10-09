Karol Nawrocki: A lengyelek túlnyomó többsége ellenzi a migránsok kötelező áthelyezését

Megosztás itt:

A hivatal honlapján elérhető, október 7-én írt levélben Nawrocki (a képen) emlékeztetett arra, hogy Lengyelország keleti határán több mint négy éve folyamatosan észlelik "a moszkvai rezsim által a fehérorosz állam és annak szolgálatai közreműködésével irányított" migrációs nyomást.

Az elnök rámutatott arra is, hogy Lengyelországban jelenleg továbbra is közel egymillió ukrán menekült él, és az ukrajnai háború kitörése után Lengyelország több millió menekültnek nyújtott segítséget. "Lengyelország szolidárisan viselkedett annak ellenére, hogy nem kötelezte a szolidaritás" - áll a levélben.

Az illegális bevándorlás ügyében "nem a migránsok közép- és kelet-európai országokba történő kényszerű átirányítása jelenti a megoldást" - hangsúlyozta Nawrocki. Fontosnak nevezte a migrációt kiváltó okok kezelését, és az európai országok közös feladatául jelölte meg a határok védelmét és az embercsempészek elleni harcot.

Az elnök aláhúzta: politikai nézeteiktől függetlenül a lengyelek túlnyomó többsége ellenzi a migránsok kötelező áthelyezését. Felidézte: a megválasztását megelőző kampányban megígérte, hogy nem egyezik bele az uniós migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásába Lengyelországban.

Nawrocki egyúttal készségét fejezte ki a határvédelem, az információcsere terén folytatott európai együttműködésre, valamint arra is, hogy Varsó "technikailag támogassa" a migrációs nyomásnak leginkább kitett uniós tagállamokat.

Az EB a közeljövőben "fontos döntések előtt áll"- szögezte le, hozzátéve: ezért tájékoztatni szeretné a bizottságot, hogy Lengyelország nem egyezik bele az európai intézményeknek "egyetlen olyan lépésébe sem, amely az illegális migránsok Lengyelországba történő áttelepítését célozná". "Számítok arra, hogy ezt a tényt figyelembe veszik majd intézkedéseik során" - zárta levelét a lengyel elnök.

Marcin Przydacz, a varsói elnöki hivatal vezetője csütörtöki sajtóértekezletén elmondta: az államfő azért írta a levelet, mert az EB-nek október közepéig kellene bemutatni a migráció kezelésével kapcsolatos terveit. "Jelenlegi formájában az úgynevezett migrációs paktum nem valósul meg Lengyelországban" - hangsúlyozta Przydacz. Hozzátette: a lengyel kormány korábban hasonló értelemben nyilatkozott, "bár talán már megváltoztatta álláspontját, és úgy dönt, hogy mégis végrehajtja a paktumot".

Az uniós migrációs és menekültügyi paktum a tervek szerint jövő júniusban lép érvénybe.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock