Karantén vár az Ausztriába utazókra

4428 újabb embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 295 977 főre nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt 187 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7 725 főre emelkedett. A gyógyultak száma 89 814 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 198 438. December 27-én vagy 28-án kezdődhet a koronavírus elleni oltások beadása, és első helyen az egészségügyi dolgozókat oltják majd be - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A Dél-pesti Centrumkórházban kezdődik majd a koronavírus-járvány elleni oltás – mondta az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília hangsúlyozta, ezt a védőoltást kétszer kell beadni, 21 nap különbséggel. Úgy tűnik, valóban platófázishoz ért a koronavírus-járvány, az adatokban „kiegyensúlyozott helyzet” tapasztalható, de továbbra is óvatosnak kell lenni - mondta Müller Cecília. Kórházigazgatókat nevezett ki Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A klinikai központok, budapesti centrumkórházak és megyei kórházak vezetőinek megbízatása 2021. január elsejétől lesz hatályos. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban vendégül látta a Magyar Görögkatolikus Egyházmegyék vezetőit - tájékoztatott Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Momentum tehette közzé Baranyi Krisztina zsidózó hangfelvételét - írja a Magyar Nemzet. Nem olcsóbb, hanem drágább lesz a Lánchíd felújítása - mondta Tarlós István volt főpolgármester a Magyar Nemzet honlapján megjelent interjúban. Elindította a nyomozást a BKV buszbérlési botrányában a rendőrség - ezt maga a főpolgármester közölte az ATV-ben. Bohózattá válik a fővárosi buszbérlésről szóló közbeszerzés – nyilatkozta híradónknak a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Láng Zsolt szerint Karácsony Gergely össze-vissza beszél és menekül a felelősség elől. Karácsony Gergely elismerte, hogy a műszaki paraméterek csökkentésével farag a Lánchíd felújításának költségén. Az Állami Számvevőszék szerint saját tagságát és a közvéleményt is megtévesztette a Jobbik Magyarországért Mozgalom, mivel a párt gazdálkodása 2017-ben és 2018-ban sem volt átlátható és elszámoltatható. Megérkezett négy új Zlin repülő, ezzel teljessé vált a magyar honvédség Zlin kiképző-, futár- és felderítőrepülőgép-flottája, valamint a haderőfejlesztési program részeként vásárolt Airbus H-145 helikopterek többsége is - jelentette be a Magyar Honvédség. Magyarország az elsők között teszi elérhetővé a vállalkozásoknak az új, 2021-27-es uniós fejlesztési időszak forrásait. A mai nappal elindul a Vállalkozásfejlesztési és innovációs operatív program társadalmi egyeztetése - jelentette be Varga Mihály. Az elmúlt három évhez képest lényegesen több, mintegy 42 ezer határsértőt és 460 embercsempészt fogtak el idén - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Kelebián. Az eddiginél hangsúlyosabban kell védeni a magyar nemzeti érdeket Soros Györggyel és az ő hálózatával szemben - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió reggeli műsorában. Közös európai sikernek nevezte a miniszterelnök, hogy az Európai Parlament a politikai kérdéseket külön kezeli a költségvetési kérdésektől. Idén is szorosabbá váltak a magyar-kanadai kapcsolatok - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán annak kapcsán, hogy telefonon beszélt Francois-Philippe Champagne kanadai külügyminiszterrel. Az európai zsidó közösség vallásszabadságának korlátozásaként értékelte Semjén Zsolt egyházügyekért is felelős miniszterelnök-helyettes az Európai Bíróság döntését, amely fenntartotta a kóser rituális vágás betiltását Belgiumban. Három miniszteri és miniszterelnök-helyettesi tisztséget is kap a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a Nemzeti Liberális Párt által jelölt Florin Citu vezette, most körvonalazódó jobbközép kormányban. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy minél jobbak legyenek a kapcsolataink Romániával - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: erre mostantól talán minden eddiginél jobb esélyünk lesz, ugyanis eredményesen zárultak a bukaresti koalíciós tárgyalások, amelyek nyomán az RMDSZ is részese lesz a kormányzó koalíciónak. A koronavírus-járvány hivatalosan regisztrált fertőzöttjeinek száma 74 921 288-ra nőtt a világban, a halálos áldozatoké pedig 1 661 789-re a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Bizottság javaslatot fogadott el a gyors antigéntesztek alkalmazásának, érvényességének és kölcsönös elismerésének közös keretrendszeréről, valamint szerződést írt alá több mint 20 millió antigénteszt megvásárlásáról. Románia felkészült a koronavírus elleni oltások fogadására, tárolására és szétosztására, az év végén érkező első adag után januárban kezdődik az oltási kampány heti legalább százezer dózis beadását feltételező első szakasza - közölte az államfő. Karácsony után, december 26-ától újfent átfogó zárlat lép életbe Ausztriában a koronavírus-járvány miatt - jelentette be az osztrák kormány. Tekintettel az újra romló járványhelyzetre, megszigorították az óvintézkedéseket Csehországban. Spanyolországban december 27-én kezdik el beadni a koronavírus elleni első védőoltásokat, egy nappal azután, hogy a vakcina megérkezik - jelentette be Salvador Illa egészségügyi miniszter. A koronavírus-járvány belgiumi megjelenése óta a fertőzés következtében elhunytak mintegy 56 százaléka az idősotthonok lakói közül került ki, az új eseteket rögzítő járványgörbe egy hete töretlenül emelkedik az országban. Svédország minden eddiginél szigorúbb intézkedéseket léptettek életbe a koronavírus-járvány megfékezésére, ajánlást kiadva a maszkok köztéri viselésére és bezárva a nem létfontosságú közintézményeket. A svájci kormány elrendelte az éttermek, bárok, illetve a kulturális- és a sportlétesítmények bezását december 22-től január 22-ig a koronavírus-fertőzöttek számának hirtelen megugrása miatt. Ismét a koronavírus-járvány gyorsuló terjedési ütemét jelző 1-es érték fölé emelkedett az R reprodukciós mutató Nagy-Britanniában. A mérést alátámasztják a brit statisztikai hivatal friss járványstatisztikái is. Hamarosan újabb, a koronavírus elleni orosz vakcinák megjelenése várható - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. A vasárnap megkezdődő országos oltási kampányra készülnek Izraelben, s a lakosság egyre nagyobb hányada jelzi érdeklődését a vakcina iránt - jelentette a helyi média. Mike Pence amerikai alelnök és felesége, Karen, valamint Jerome Adams tisztifőorvos élő televíziós adásban adatta be magának a koronavírus elleni vakcinát, erősítve ezzel az oltási kampány támogatottságát a nyilvánosságban. Az amerikai hatóságok mintegy 20 millió amerikait terveznek beoltani december és 100 milliót március végéig. Ehhez azonban jelentős mennyiségű oltóanyag szükséges. A koronavírus elleni védőoltáshoz széles körű hozzáférést előirányzó, úgynevezett COVAX kezdeményezés részesei bejelentették, hogy megkettőzték a szegény és közepes jövedelmű országok számára lefoglalt adagokat. Legalább tizenöten vesztették életüket egy vallási gyülekezeten elkövetett robbantásban a kelet-afganisztáni Gazni tartományban - közölte Tarik Arián belügyi szóvivő. Legalább tizenkét ember vesztette életét egy öngyilkos merényletben a szomáliai Galkayo városában - közölte a helyi rendőrség. Őrizetbe vettek egy terrorizmussal gyanúsított tunéziai nőt Olaszországban - közölték a helyi hatóságok. Mostantól a Liszt Ferenc-repülőtéren is lehetőség van koronavírusteszt elvégzésére; a Budapest Airport és a Universal Medical Hub a 2B Terminálon alakított ki tesztelési lehetőséget, ahol bárki kérheti PCR teszt vagy antigéngyorsteszt elvégzését. Budapesten, egy XXIII. kerületi telephelyen fogtak el tizenegy illegális bevándorlót - közölte a rendőrség. Megtalálhatták a 11 éve eltűntként keresett volt MTK-s labdarúgó, Katzenbach Imre holttestét - közölte az MTI. A Fővárosi Törvényszék elrendelte a Dózsa György úti két halálos áldozatot követelő baleset ügyében első fokon, nem jogerősen 4 év szabadságvesztésre ítélt M. Richárd bűnügyi felügyeletét. A Balázs Kíra, Béke Flóra, Mayer Gréta, Peresztegi Nóra, Szmirnov Anna összeállítású magyar juniorválogatott bronzérmet nyert a törökországi Mersinben zajló női torna Európa-bajnokság csapatversenyében. A magyar férfi jégkorong-válogatott 3:1-re nyert a lengyelek vendégeként Katowicében játszott felkészülési mérkőzésen. A magyar női jégkorong-válogatott felkészülési mérkőzésen 5:0-s vereséget szenvedett Csehország vendégeként Litomericében. Szlovák jégkorongliga:HK Poprad (szlovák)-DVTK Jegesmedvék 2:4 Férfi kosárlabda NB I: Jászberényi KSE - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 81:108 Sebestyén Dalma olimpiai A szintet ért el 200 méteres vegyesúszásban a Győr Open pénteki versenynapján.