Karácsony Gergelyt is felhívta az ál-Klicsko

Karácsony Gergely videóhíváson keresztül egy ideig beszélgetett is a kamu kijevi polgármesterrel a háborúról és a menekültválságról, egy idő után azonban több furcsa és provokatív kérdés is elhangzott, így hamarabb lezárta a beszélgetést, mint tervezte. Karácsony szerint mivel korábban is kapcsolatban volt a kijevi hivatallal, így először nem volt okuk gyanúra. Budapest első embere azt írta, a csalással kapcsolatban tájékoztatja a magyar titkosszolgálatot és hamarosan az igazi Klicskóval is tárgyalni fog.

HírTV