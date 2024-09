Kaotikus állapotokban indult el a bécsi iskolákban a tanév

Ausztriában is megkezdődött az új tanév Bécsben, Alsó-Ausztriában és Burgenlandban. Az évek óta fennálló súlyos tanárhiányra az oktatáspolitikai döntéshozók továbbra sem találtak megoldást. Emellett az integrációs politika kudarcai továbbra is jelentős kihívást jelentenek az osztrák oktatási rendszer számára – írja a Magyar Nemzet.

