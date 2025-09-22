Káoszt okoz Olaszországban a palesztinpárti tüntetéssorozat és általános sztrájk + videó

Megosztás itt:

Teljeskörű sztrájkot tartanak a szakszervezetek a mai napon Olaszországban, hogy szolidaritásukat fejezzék ki a palesztin nép iránt. A munkabeszüntetés számos szektort érint, a közlekedést, a közigazgatást, az oktatást, az egészségügyet. A taxisok is bejelentették, hogy csatlakoznak az országos megmozduláshoz. Az szakszervezetek az ország megbénításával azt kívánják elérni, hogy a Giorgia Meloni vezette kormány szakítson meg mindenfajta kapcsolatot Izraellel. Több, mint 60 palesztin párti tüntetést jelentettek be a mai napra. A demonstrálók többek között azt követelik, hogy Olaszország fejezze be a felfegyverkezést. A római egyetemek diákegyleteik is utcára vonultak. Céljuk a város teljes megbénítása. A felsőoktatási intézményekben felfüggesztették az oktatást, a Sapienza egyetemről indult felvonulás, amely a történelmi belvároson halad majd keresztül. Ahogyan azt már korábban ígérték a kikötői szakszervezetek is csatlakoztak a sztrájkhoz, a livornói kikötő teljes leállást jelentett be. Matteo Salivni infrastruktúráért felelős miniszter a tömegközlekedés megbénításával kapcsolatban elmondta, nem kívánja csonkítani a megmozduláshoz való jogot, arról azonban gondoskodniuk kell, hogy a szélsőbaloldallal együttműködő szakszervezetek ne kényszeríthessék térdre az egész országot.