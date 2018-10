Kanye West a Fehér Házban

A találkozóról tudósító AP amerikai hírügynökség szerint szürreális látvány volt még a mostani, nem szokványos Fehér Házban is . A tudósítás szerint maga az elnök is nyugtázta az esemény furcsaságát, és azt mondta: ez aztán tényleg valami volt! .

A rapper nem rappelt, hanem az elnök ebédre hívta meg őt, és előtte – újságírók jelenlétében – mintegy tízperces monológot adott elő az elnöknek egyebek közt társadalmi kérdésekről, börtönreformról, a Chicagóban – ahol ő felnőtt – elharapódzott erőszakról, mentális egészségről, politikáról.

A 41 éves afroamerikai rapper, aki az Ovális Irodában szemtől szemben ült Donald Trumppal, elmondta, hogy megpróbálták lebeszélni őt a Tegyük ismét naggyá Amerikát feliratú baseball-sapka viseléséről, de - mint fogalmazott - ez a sapka erőt ad neki, szupermannek érzi magát benne.

Javaslatot tett az elnöknek arra is, hogy a Tegyük ismét naggyá Amerikát jelszóból hagyja el az ismét kifejezést.

West azt is mondta, hogy kedvelte Hillary Clintont is, Donald Trump demokrata párti vetélytársát a 2016-os elnökválasztáson, de megfogta őt Trump férfias energiája. A találkozón szóba került Észak-Korea is. Donald Trump leszögezte: mielőtt ő hatalomra került, a térség a háború felé sodródott, erre West azt javasolta neki, hogy állítsa meg Észak-Koreát.

A rapper beszélt arról is, hogy egyszer bipoláris depressziót állapítottak meg nála, de később egy másik orvos azt mondta, a diagnózis téves, ő csupán alvászavarokkal küszködik. A beszélgetés végén Kanye felállt és odament az elnökhöz. Szeretem ezt a srácot, hadd öleljem át! – mondta és széles mozdulatokkal átölelte Donald Trumpot. Ez tényleg kedves. Szívből jött – mondta erre az elnök.

A találkozón, majd az ezt követő ebéden jelen volt Jared Kushner, Donald Trump veje és tanácsadója, és Jim Brown az amerikai profi labdarúgó liga egyik sztárja. Elemzők szerint Donald Trump az amerikai fekete szavazók rokonszenvének megszerzése érdekében hívta meg Kanye Westet.