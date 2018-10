Kanyarban sodródott ki a horrorvonat

Legkevesebb 18 ember meghalt, amikor kisiklott egy vonat Tajvan északi részén, a főváros közelében. A sérültek száma a 187-et is meghaladja. A nagy sebességű vonat egy turisták által kedvelt szakaszon száguldott, mielőtt elhagyta a síneket. A baleset okát még vizsgálják.

Mentőalakulatok kutatnak túlélők után a kisiklott tajvani vonat roncsai között. A balesetet szenvedett szerelvényekből sokan nem tudtak egyedül kijutni. Sokakat kimentettek, de a tragédiának így is rengeteg halálos áldozata volt.

A sziget északkeleti részén, a fővárostól 70 kilométerre, Yilan megyében egy nagysebességű vonat száguldott a síneken 366 utassal, amikor egy túl gyorsan bevett kanyarnál felborultak a szerelvények. A 8 kocsiból 5 oldalára borult.

Édesapám is vonattal utazott, de szerencsére végül nem erre szállt fel. Amikor hazafelé tartott a munkából, ő is hallotta, hogy kisiklott egy másik vonat, és amikor ezt elmesélte, azonnal idejöttem, hogy égőáldozatot mutassak be az elhunytak lelkéért . – mondja egy szemtanú.

A mintegy 170 sérültet különböző környékbeli kórházakba szállították. Az első hírek szerint nem volt külföldi állampolgár a halottak vagy a sérültek között, de később kiderült, a kórházban ápoltak között van egy amerikai turista is.

A helyi vasúti hatóságok közlése szerint a vonat mindössze 6 éves, és nagyon jó állapotban volt a baleset előtt. A tragédia pontos okát egyelőre vizsgálják. Ez volt az egyik legsúlyosabb vonatbaleset Tajvan történetében. A sziget különböző pontjait kiterjedt vasúthálózat köti össze, ezen naponta több mint félmillióan utaznak.