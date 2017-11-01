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Kanadában már évek óta nem látják szívesen Martont

Hír TV

2017. november 1., szerda 13:06, frissítve: szerda 13:28

Egy kanadai színház már két éve véglegesen megszakította a kapcsolatot Marton Lászlóval, miután belső vizsgálatuk megállapította, hogy a rendező szexuális zaklatást követett el.

A társulat egyik tagja 2015 végén nyújtott be panaszt, majd őt követte egy másik sértett is. Tovább azért nem mentek, mert az áldozatok meg akarták őrizni anonimitásukat – derül ki az intézmény közleményéből.

színházKanadaMarton László

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