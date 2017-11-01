Kanadában már évek óta nem látják szívesen Martont

HALOTTAK NAPJA - TOVÁBB TARTANAK NYITVA A TEMETÕK, RENDKÍVÜLI JÁRATOKAT INDÍT A BKK.
MÁTÓL MINDEN KÖZFINANSZÍROZOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖTELES HASZNÁLNI AZ ÚJONNAN INDULÓ ELEKTROMOS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERT.
JOBBIK: A KORMÁNY EGY ALIG MÛKÖDÕKÉPES HÁLÓZATBA CSATLAKOZTATVA HAZÁRDÍROZIK EMBEREK MILLIÓINAK SZEMÉLYES ADATAIVAL.
MEGERÕSÍTETT SZOLGÁLATTAL ÉS IDEIGLENES MENEDÉKHELYEK MEGNYITÁSÁVAL KÉSZÜL A TÉLI IDÕSZAKRA A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT.
VÁRHATÓAN NOVÁK KATALIN CSALÁDÜGYI ÁLLAMTITKÁRT VÁLASZTJÁK A FIDESZ ÚJ ALELNÖKÉVÉ A PÁRT NOVEMBER 12-I TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSÁN - MAGYAR IDÕK.
TEGNAP MEGSZAVAZTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS A CSALÁDI HÁZAK KÖTELEZÕ KÉMÉNYELLENÕRZÉSÉNEK ELTÖRLÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYT.
A SZAVAZÁSRÓL HIÁNYZOTT SEMJÉN ZSOLT ÉS ORBÁN VIKTOR, AZ ELLENZÉK SZERINT A KORMÁNY "JÁTSZIK AZ EMBEREK ÉLETÉVEL".
NEM LESZ HANGOS A KILAKOLTATÁSOKTÓL A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY, ÁPRILIS 30-IG MEGHOSSZABBÍTOTTA A KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUMOT AZ ORSZÁGGYÛLÉS.
HARRACH: A KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUM MEGHOSSZABBÍTÁSÁVAL ÁTMENETI SEGÍTSÉGET KAPTAK A CSALÁDOK.
AZ ISZTAMBULI EGYEZMÉNY RATIFIKÁLÁSÁÉRT ÁLLTAK KI LMP-S, MSZP-S ÉS FÜGGETLEN ELLENZÉKI KÉPVISELÕK.
FIDESZ: AZ ELLENZÉK NEM TÁMOGATTA A NÕK ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK SZIGORÚBB BÜNTETÉSÉT.
KAMPÁNYT INDÍT A DK, HOGY VONJÁK MEG A HATÁRON TÚLIAK SZAVAZATI JOGÁT.
MOLNÁR CSABA: A KAMPÁNY NEM A KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGVONÁSÁRA IRÁNYUL, KIZÁRÓLAG A SZAVAZATI JOGRA KONCENTRÁL.
FIDESZ: MIALATT GYURCSÁNY A MIGRÁNSOKAT BETELEPÍTENÉ, A MAGYAROK ELLEN GYÛLÖLETKAMPÁNYT INDÍT.
ERDÉLYI MAGYAR POLGÁRI PÁRT: GYURCSÁNY ÚJBÓL TESTVÉRHÁBORÚT KEZDEMÉNYEZ.
MIND A 106 EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN INDÍT JELÖLTET A MOMENTUM, A PÁRT LEGISMERTEBB ARCAI BUDAPESTEN PRÓBÁLKOZNAK.
NÉGY FORINTTAL DRÁGULT AZ ÜZEMANYAG, A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI ÁRA 351, A GÁZOLAJÉ 362 FT-RA NÕTT.
LÖVÖLDÖZNI KEZDETT, MAJD EGY KISTEHERAUTÓVAL KERÉKPÁROSOK KÖZÉ HAJTOTT EGY FÉRFI NEW YORKBAN.
A TÁMADÁSBAN LEGKEVESEBB 8-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK, 11-EN MEGSEBESÜLTEK, AZ ELKÖVETÕT, EGY ÜZBEGISZTÁNI BEVÁNDORLÓT ELFOGTÁK.
AZ FBI TERRORTÁMADÁSKÉNT KEZELI AZ ÜGYET.
DONALD TRUMP TWITTEREN: NEM SZABAD MEGENGEDNI, HOGY AZ ISZLÁM ÁLLAM MEGJELENJEN AMERIKÁBAN!
CNN: AZ ISZLÁM ÁLLAM NEVÉBEN KÖVETTÉK EL A NEW YORK-I GÁZOLÁSOS MERÉNYLETET.
A MERÉNYLETTEL KAPCSOLATOS NYOMOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZBÉG ELNÖK FELAJÁNLOTTA A SEGÍTSÉGÉT.
LAPÉRTESÜLÉS: TRUMP NYILVÁNOS ELUTASÍTÓ HOZZÁÁLLÁSA ELLENÉRE TÁRGYAL PHENJANNAL A HÁTTÉRBEN WASHINGTON.
A TOLERANCIA "EURÓPA LELKE" - MONDTA ANGELA MERKEL WITTENBERGBEN A REFORMÁCIÓ KEZDETÉNEK 500. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN.
FELFÜGGESZTETTE KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGI DEKLARÁCIÓJÁT A SPANYOL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG.
NEM KÉR MENEDÉKET BELGIUMBAN A LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK.
MEGÉRKEZETT AZ OLIMPIAI LÁNG A DÉL-KOREAI FÕVÁROSBA SZERDÁN.
299 MIGRÁNST MENTETT KI A LÍBIAI PARTI ÕRSÉG A FÖLDKÖZI-TENGERBÕL, AKIK GUMICSÓNAKOKON AKARTAK BEJUTNI EURÓPÁBA.
NOVEMBER 1-JÉN ÉLETBE LÉP AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS KUBA KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS.
9 EMBER FELDARABOLT HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEG EGY JAPÁN FÉRFI LAKÁSÁBAN, TOKIÓ KÖZELÉBEN.
JAPÁN TELEVÍZIÓ: TÖBB SZÁZAN MEGHALHATTAK EGY ÉSZAK-KOREAI ATOMKÍSÉRLETI TELEPEN, MIUTÁN BEOMLOTT EGY ALAGÚT.
ÚJRA MEGVÁLASZTOTTÁK KORMÁNYFÕNEK ABE SINDZÓT JAPÁNBAN.
HARCKOCSIAKNÁT TALÁLTAK EGY BUDAPESTI ÓVODA UDVARÁN, KÉT TÍZEMELETES LAKÓHÁZAT KIÜRÍTENEK.
LAKÁSTÛZBEN MEGHALT EGY IDÕS NÕ PESTERZSÉBETEN.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M3-AS AUTÓPÁLYA BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, A PEST MEGYEI BAGNÁL, ÚJRA JÁRHATÓ AZ ÚTSZAKASZ.
FELBORULT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN TATABÁNYÁNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
FELBORULT EGY TEREPJÁRÓ A KELETI PÁLYAUDVARNÁL SZERDA REGGEL, LEZÁRTÁK A RÁKÓCZI UTAT.
LETÉRT A 8-AS ÚTRÓL, ÉS AZ ÁROKBA HAJTOTT EGY SZEMÉLYAUTÓ VAS MEGYÉBEN, JAKABHÁZÁNÁL, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK.
HALÁLRA GÁZOLTAK EGY BUSZ MÖGÜL KILÉPÕ NÕT DEBRECENBEN KEDD ESTE.
HALÁLRA GÁZOLTAK EGY AUTÓJA MELLETT ÁLLÓ FÉRFIT DUNAHARASZTI KÜLTERÜLETÉN, A RENDÕRSÉG VIZSGÁLJA AZ ESET KÖRÜLMÉNYEIT.