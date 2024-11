Kanadában is megjelent a majomhimlő

A vírusos eredetű majomhimlőt (újabb elnevezése szerint mpox-ot) embereken 1970-ben azonosították, de jó ideig csak tucatnyi afrikai országra terjedt ki. Tavalyelőtt azonban a világ más részeiben is megjelent, fejlett országokban is.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) épp pénteken döntött úgy, hogy továbbra is indokolt az egészségügyi szükséghelyzet fenntartása a majomhimlő terjedése miatt.

Your browser does not support the video tag.