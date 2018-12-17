2018. december 17.,
hétfő, Lázár, Olimpia napja

Kanada felmondana egy szaúdi fegyvervásárlási szerződést

Hír TV

2018. december 17., hétfő 12:45, frissítve: hétfő 13:14

Kanada fel akar mondani egy több milliárd dolláros szaúdi fegyvervásárlási szerződést Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolása miatt.

Az észak-amerikai ország kormányfője közölte, elődje 2014-ben kötött megállapodást több mint 900 könnyű páncélos járműről. Azonban az átszámítva 3200 milliárd forintos megállapodásból nagyon nehéz kilépni anélkül, hogy az ottawai kabinetnek ne kelljen hatalmas kártérítést fizetnie. A liberális kormány már korábban aggályosnak nevezte, hogy Szaúd-Arábia milyen célra használja a kanadai fegyvereket a jemeni polgárháborúban.

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