Kamala Harris hivatalosan is a Demokrata Párt alelnökjelöltje lett

Szeptember elsejétől a jelenleginél szigorúbb szabályt kell alkalmazni a külföldi utazásokra a koronavírus-járvány miatt, ezekre a jövő heti kormányülésen tesz javaslatot az operatív törzs - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány azt reméli, hogy minden hónap foglalkoztatottsági mutatója eléri az egy évvel korábbit - közölte Gulyás Gergely. 32 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5002-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 609 fő, 3665-en pedig már meggyógyultak. Nem a magyar önazonosság kifejeződésétől kell félni, hanem azoktól a magasabb hatalmaktól, amelyek pénzzel és manipulációval megpróbálják az önazonosságokat feloldani - mondta az országgyűlés elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Kövér László az önkormányzatokra kiaggatott szivárványszínű zászlók kapcsán elmondta: botrányosnak tartja, hogy a főpolgármester ezt tartotta a legfontosabb teendői egyikének, de azok erőszakos letépését elítéli. A Jobbik a homoszexuális embereket is szeretné képviselni - ezt jelentette ki Jakab Péter az ATV-ben. A pártelnököt a Csongrád megyei elnök Facebook-bejegyzéséről kérdezték, amelyben Tóth Péter a homoszexuálisokat a nekrofilokkal és pedofilokkal hasonlította össze. Jakab szerint a rasszista és homofób hangok a Mi hazánk mozgalomba távoztak. Rabosították a Mi Hazánk alelnökét a legutóbbi zászlólevonása miatt. Novák Előd elmondta, hogy DNS mintát, ujjlenyomatot vettek tőle és házkutatást is tartottak nála. Súlyos belső konfliktusok terhelik a Momentumot - erről értesült a Mandiner. A lap birtokába került belső levelezésből kiderül, hogy a feszültség a párt DK-hoz fűződő viszonya és politikusaik elhibázott kijelentései miatt alakult ki. Minden felújítandó utat fel kell újítani Magyarországon, legyenek azok önkormányzati, vagy településeket összekötő állami utak - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Állami kitüntetéseket adott át Áder János köztársasági elnök Szent István király ünnepe alkalmából. Az eseményen azokat az elismeréseket is kiosztották, amelyeket hagyományosan március 15-én kaptak volna meg a kitüntetettek. Az államfő a két nemzeti ünnepről megemlékezve azt mondta: a magyar történelem egyik csodája, hogy a közös cél különleges rangra emelte a közös munkát. Kitüntetést kapott Liszkay Gábor, Áder János köztársasági elnöktől. A Magyar Nemzet korábbi főszerkesztője, a Mediaworks volt elnök-vezérigazgatója, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány alapítója részére, a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta az államfő. Meg kell védeni Szent István király országát és örökségét - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az Európai Unió nem ismeri el a fehéroroszországi elnökválasztás eredményét, és hamarosan szankciókat vezet be a választási csalásért és a tüntetők elleni erőkszakért felelős személyek ellen - jelentette be Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Nem szabad megengedni, hogy Fehéroroszországban bármilyen külső beavatkozásra kerüljen sor - hangsúlyozta Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök. Háromra nőtt az Aljakszandr Lukasenko hivatalban lévő fehérorosz államfő vitatott újraválasztása ellen zajló tiltakozások halálos áldozatainak száma - közölte a fehérorosz sajtó. Emmanuel Macron francia elnök szerint Recep Tayyip Erdogan török államfő „a nacionalizmust és az iszlamizmust vegyítve terjeszkedő politikát folytat, ami destabilizáló tényező, és ezt nem lehet összeegyeztetni az európai érdekekkel”. Már 22,1 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 781 ezer, a gyógyultaké pedig 14,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Romániában három nap csökkenés után szerdára ismét 1400 fölé ugrott a napi új fertőzések száma. Horvátországban ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma. Szlovéniában is nőtt az új esetek száma, Ljubljana már biztos, hogy „vörös listára" helyezi szomszédját. Németországban az utóbbi 24 órában 1510 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust. ez május eleje óta a legmagasabb szám. Az elmúlt 24 órában 3715 új koronavírus-fertőzöttet jelentettek Spanyolországból, ez a szám a kijárási korlátozások júniusi feloldása óta a legmagasabb. Maszkviselési kötelezettséget vezetnek be két görögországi turisztikai régióban, Mikonoszon és a Halkidiki-félszigeten a koronavírussal fertőzöttek számának hirtelen megemelkedése miatt - közölte a görög polgári védelmi hatóság. Nagy-Britannia az év hátralevő részében tömeges tesztelésre térne át a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - mondta Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. Átlépte a 20 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Iránban, ahol szerdára virradóan újabb 153 új halottat regisztráltak, a fertőzöttek száma több mint 350 ezer. A ljubljanai és Novo Mesto-i rendőrök kedden 257 illegális bevándorlót tartóztattak fel, és hét embercsempészt vettek őrizetbe az ország déli és délkeleti részében tartott fokozott ellenőrzés során. Elsüllyedt egy menedékkérőket szállító csónak a Földközi-tengeren a líbiai partok közelében, legkevesebb negyvenöt ember életét vesztette - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és a Nemzetközi Migrációs Szervezet. Őrizetbe vettek szerdán kilenc személyt Észak-Írországban, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a függetlenségért küzdő egykori Ír Köztársasági Hadsereg egyik szakadár csoportjához tartoznak. Ha valaki tud személyesen tüntetni, akkor képes személyesen szavazni is - írta Donald Trump amerikai elnök a Twitteren. Washington az ENSZ ellenében is meghosszabbítja, illetve újra bevezeti az ENSZ-szankciókat Irán ellen - jelentette be az amerikai elnök. Az izraeli kormányfő és a védelmi miniszter a célzott likvidálások politikájának felújításával fenyegette meg a Gázai övezetet uraló Hamász terrorszervezet vezetőit, ha nem szüntetik be a szomszédos izraeli területek elleni támadásokat. Szaúd-Arábia addig nem létesít diplomáciai kapcsolatokat Izraellel, amíg nem rendezik a palesztin-izraeli konfliktust - szögezte le a szaúdi külügyminiszter. Kiterjedt bozóttüzek pusztítanak az Egyesült Államok két tagállamában, Kaliforniában és Coloradóban. Emberölés miatt őrizetbe vettek egy gyöngyösi nőt, aki a gyanú szerint hétfő este szándékosan tüzet okozott otthonában, majd elmenekült, hátrahagyva mozgáskorlátozott édesanyját. A leállósávok használatát ellenőrizik a rendőrök a hosszú hétvégén az M7-es autópályán, a szabálytalanság szankciója 100 ezer forint - mondta Óberling József rendőr ezredes. Változik a közösségi közlekedés menetrendje az augusztus 20-ai állami ünnepek miatt, a Volánbusz és a MÁV járatai mellett a Budapesti Közlekedési Központ menetrendjében is lesznek eltérések. A Ferencváros házigazdaként 2:0-ra legyőzte a svéd Djurgarden csapatát a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában, így a jövő héten a skót Celtic FC otthonában folytatja szereplését. Nézők előtt rendezhetik szeptember 24-én a labdarúgó európai Szuperkupa-mérkőzést a budapesti Puskás Arénában - jelentette be a magyar szövetség. A kétszeres válogatott Balogh Norbert a Budapest Honvéd FC labdarúgócsapatához igazolt. Kilenc játékos koronavírustesztje zárult pozitív eredménnyel az UTE jégkorongcsapatánál, amelynek tagjait a Nemzeti Népegészségügyi Központ azonnal kéthetes hatósági karantén alá helyezte.