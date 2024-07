Kamala Harris egy hét alatt 200 millió dolláros kampánytámogatáshoz jutott

Pénteken jelent meg a Forbes által megrendelt közvélemény-kutatás eredménye is, ami 51-49 arányú vezetést mutat Donald Trump javára; a New York Times megrendelésére készült és csütörtökön kiadott kutatás szerint Donald Trump 48 százalékos támogatottságával áll szemben Kamala Harris 47 százaléka.

A The Wall Street Journal napilap által megrendelt, pénteken kiadott felmérés szerint országosan Donald Trump 49, míg Kamala Harris 47 százalékos támogatottsággal rendelkezik. A demokrata szavazók 81 százaléka ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy lelkesen támogatja pártja várható új jelöltjét. Joe Biden jelöltsége iránt a demokrata párti szavazók 37 százaléka lelkesedett - derül ki a The Wall Street Journal korábbi felméréséből.

