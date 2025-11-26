Kaja Kallas: Ukrajna nem áll vesztésre, a megkezdett úton kell maradni

Megosztás itt:

Az EU-tagországok külügyminisztereinek videókonferencia keretében tartott informális tanácskozását követően Kaja Kallas hangsúlyozta, hogy az amerikai és az uniós szankciók jelentős hatással vannak az orosz gazdaságra.

"Ahhoz, hogy növeljük a béke esélyeit, fokoznunk kell a nyomást Oroszországra"

- fogalmazott.

Kijelentette, hogy Ukrajna és Európa számára, a legjobb eredmény elérésének érdekében a megkezdett úton kell maradni, vagyis fokozni az erőfeszítéseket, ami több katonai és pénzügyi támogatást jelent Ukrajnának, valamint olyan további szankciók bevezetését, amelyek - véleménye szerint - megfosztják Oroszországot a harchoz szükséges eszközöktől. Hozzátette: Oroszország energiabevétele és gazdasága egyaránt zsugorodik, készpénzt és forrásokat veszít.

Szavai szerint "mindenki üdvözli" az Egyesült Államok béketörekvéseit.

"Mindannyian azt akarjuk, hogy véget érjen ez a háború" - fogalmazott Kallas, majd kiemelte: az is számít ugyanakkor, hogy miként ér véget. Leszögezte:

azonnali és feltétel nélküli tűzszünetnek kell lennie az első lépésnek a háború befejezéséhez.

Minden békemegállapodásban arra kell összpontosítani, hogyan lehet engedményeket szerezni az orosz oldaltól annak elérésére, hogy végleg leálljon a támadásokkal és ne próbálja erőszakkal megváltoztatni a határokat - mondta.

"Arra kell összpontosítani, hogy mit kell tennie Oroszországnak mint agresszornak, nem pedig arra, hogy mit kell feláldoznia Ukrajnának mint áldozatnak"

- fogalmazott Kallas, majd hozzátette: semmit sem dönthetnek Ukrajnáról Ukrajna nélkül.

Úgy vélte, jelenleg Oroszország semmilyen hajlandóságot nem mutat a tűzszünetre. Olyan helyzetet kell teremteni, amelyben Oroszország tárgyalni kényszerül. "Jó úton haladunk" - mondta.

Emlékeztetett: az EU ígéretet tett Ukrajna 2026-os és 2027-es pénzügyi szükségleteinek fedezésére. Véleménye szerint ennek legjobb módja a jóvátételi kölcsön biztosítása lenne, ami - mint kiemelte - a leghatározottabb üzenetet küldené Moszkvának.

Kijelentette azt is: mivel az Oroszország jelentette fenyegetés túlmutathat Ukrajnán, az európai védelem megerősítésére irányuló munka továbbra is elengedhetetlen. A munka annak biztosításáról szól, hogy Oroszország soha többé ne indítson támadást. Ennek lehetőségét csökkenteni kell, mert ha nem Ukrajna, akkor valamely más ország lehet a következő célpont - jegyezte meg.

Az Európai Unió mindig is a békét fogja támogatni. Minden olyan béketerv mellett kiáll, amely nemcsak Ukrajna számára hozza el a tartós békét, hanem Európa jövőbeni biztonságát is szavatolja - tette hozzá sajtótájékoztatóján az uniós diplomácia vezetője.