Schenk Richárd: "Ha azokat a terveket nézzük, amiket az európai Bizottság akar követni, hogy Magyarország és Szlovákia néhány éven belül teljesen szakadjon le az Törökországon keresztül érkező orosz energiáról, akkor abba bizony ugyanolyan sorsra jut a magyar ipar is minden mint amire a német jutott az utóbbi években. És természetesen miért kell a magyar embereknek a magyar iparnak azokat a politikai hibáknak a következményeit viselnie amit máshol tettek meg."
Külföld
Kaja Kallas: Az Európai Bizottság hamarosan bemutatja a 19. szankciócsomagot Oroszország ellen + videó
2025. szeptember 18., csütörtök 19:00 | HírTV