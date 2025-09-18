Kaja Kallas: Az Európai Bizottság hamarosan bemutatja a 19. szankciócsomagot Oroszország ellen + videó

Megosztás itt:

Schenk Richárd: "Ha azokat a terveket nézzük, amiket az európai Bizottság akar követni, hogy Magyarország és Szlovákia néhány éven belül teljesen szakadjon le az Törökországon keresztül érkező orosz energiáról, akkor abba bizony ugyanolyan sorsra jut a magyar ipar is minden mint amire a német jutott az utóbbi években. És természetesen miért kell a magyar embereknek a magyar iparnak azokat a politikai hibáknak a következményeit viselnie amit máshol tettek meg."