Juncker betámadta Trumpot

Juncker szerint Trump mindig is ellenségesen viszonyult az Európai Unióhoz, azt az Egyesült Államok elleni európai találmánynak tartva. Hozzátette, hogy egy második Trump-elnökség nem hozna jelentős változást, mivel nem szabad komolyan venni Trump nagy ígéreteit, például az ukrajnai háború befejezésére vagy a NATO aláásására vonatkozóan. Juncker védelmébe vette Joe Biden jelenlegi amerikai elnököt, kiemelve, hogy még idősebb korában is jól tudja végezni a munkáját, írja a Politico .

