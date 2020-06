Július elejétől fokozatosan meg lehet nyitni az EU külső határait - jelentette ki a belügyekért felelős uniós biztos. Ylva Johansson elmondta: a társadalmi és fizikai távolságtartásra továbbra is szükség van. Hozzátette: a legtöbb tagállam június közepétől feloldja az unión belüli határzárait, azonban tiszteletben kell tartani azokat az országokat, amelyek még nem állnak készen a nyitásra. Szigorú intézkedések mellett újból látogathatók az európai múzeumok is, de többek közt be kell tartani a biztonsági távolságot, és csak korlátozott számú látogatót engednek be. A párizsi Louvre csak július 6-tól lesz látogatható.