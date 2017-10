Jövő nyárra meglehet a döntés a kötelező kvótáról

Még idén megkezdik a legmagasabb szintű tárgyalásokat a kötelező uniós kvótákat is tartalmazó menekültügyi reformról.

A kérdésben jövő év júniusáig szeretnének megegyezésre jutni az uniós országok. Erről a tagállamok vezetői állapodtak meg kétnapos csúcstalálkozójukon, miután elfogadták az Európai Tanács elnökének javaslatát a következő két és fél év menetrendjéről.

A brit kilépési tárgyalásokról Theresa May kormányfő azt mondta: karnyújtásnyira van a megállapodás például az állampolgárok jogairól, a következő hetekben már konkrét eredményt kell elérni. Az EU és az Egyesült Királyság részéről is remélik, hogy a kilépés feltételeiről szóló első tárgyalási szakasz még idén lezárul, beleértve azt is, hogy mekkora összeget kell fizetnie a szigetországnak a távozáskor.

Az Európai Tanács elnöke szerint a tárgyalások ha lassan is, de haladnak.

„Az a benyomásom, hogy túloznak azok a jelentések, amelyek arról szólnak, hogy az EU és az Egyesült Királyság közötti tárgyalások holtpontra jutottak. Ugyan nem kellő mértékű az előrehaladás, ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nincs előrelépés. Ma a tanács beleegyezett abba, hogy előkészítő tárgyalásokat kezdjen a jövőbeni kapcsolatokról és az átmeneti intézkedésekről. Nyilvánvaló, hogy ez nem lenne lehetséges May miniszterelnök firenzei beszédében kifejezésre juttatott új lendület nélkül” – jelentette ki Donald Tusk.