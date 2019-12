Jövő héten köszöntik A padlás című musical egymilliomodik nézőjét

Rendhagyó módon csupán egyhetes üléssel folytatja munkáját mától az Országgyűlés. Hivatalában fogadta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Gazprom elnökét. Ha a Fővárosi Közgyűlés úgy döntene, hogy bizonyos zónákból kitiltja a dízelüzemű személyautókat, az a Budapesten közlekedő autós társadalomnak mintegy 30 százalékát érintené - ismerteti a Világgazdaság. Életveszélyes egy kispesti óvoda udvara - írja a Magyar Nemzet. A Wekerle-telepen elhelyezkedő Vonás utcai intézmény szülői közössége a nyilvánossághoz fordult, mivel az udvaron lévő élet- és balesetveszélyes fa kivágását hónapokig halogatta a Kránitz Krisztián vezette vagyonkezelő. Az egyik fát nemrég kivágták, ám több más veszélyes fa is maradt. Kiskorú veszélyeztetése miatt az egyik szülő feljelentést tett - írja a napilap. Elfogadhatatlan a Momentum magyar pártok elleni kampánya. Ezt gondolja a magyar felnőtt-társadalom több mint fele - derült ki a Nézőpont Intézet által a Magyar Nemzet számára készített közvélemény kutatásából. Ellentmondásba keveredett Kispest szocialista polgármestere a Lackner-üggyel kapcsolatban. Gajda Péter a Hír tv stábjának következetesen azt állította, hogy nem beszélt a korrupciógyanúba keveredett Lackner Csabával, holott Lackner az RTL-nek beismerte: erről a választás előtt egyszer egyeztetett Gajdával. Megfenyegette a Hír Tv-t a DK frakciószóvivője. Gréczy Zsolt rendőrségi feljelentést helyezett kilátásba, amikor azzal szembesítettük, hogy egy férfi rendőrségi tanúvallomásban állította, hogy a Demokratikus Koalíció érintett lehet a Borkai-ügyben. Puska Péter az Informátor stábjának azt is elmondta, őt kereste meg először a volt DK-s, válogatott labdarúgó Póczik József a Borkai Zsoltról készült felvételekkel. Puska azt mondta: a képeket Póczikék juttatták el a Demokratikus Koalícióhoz. A rettegés diktál a magyar színházi világban - mondta Kálomista Gábor a Bayer showban. A Thália Színház vezetője szerint a Gothár-ügyben a Katona József Színháznak szigorúbban kellett volna fellépni. Kálomista Gábor úgy fogalmazott: aki nem ért egyet a Színház és Filmművészeti Egyetemen zajló liberális nézetekkel, annak nincs jövője ebben a szakmában, vagyis nem kap szerepet. A Városligetben zajló építkezések nem a zöldterület elpusztítását, hanem a több, mint 100 évvel ezelőtt kialakult hagyomány folytatását jelentik - hangsúlyozta a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa a Hír Tv A nyolcas című műsorában. Baán László közölte, a Ligetben már korábban kialakult egy kulturális negyed, és ennek megújítása zajlik jelenleg. Már több mint ötven gyerek kapta meg az SMA kezelésére szolgáló készítményt - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az M1-en. Már indult fogyasztóvédelmi eljárás a hétvégi black friday kapcsán - erről a fogyasztóvédelemért felelős államtitkár beszélt a Magyar Nemzetnek. Cseresnyés Péter elmondta: idén a black friday minden eddiginél forgalmasabb volt, a legtöbb panasz pedig a megtévesztő reklámok, az árképzés és a szállítás miatt volt. Egyre döbbenetesebb hírek érkeznek arról, hogyan próbálják az illegális bevándorlók kijátszani a magyar határőröket a déli határszakaszon, hogy bejussanak az országba - jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Németh Szilárd hozzátette: az új helyzetet meg kell tárgyalni a parlament bevándorlásellenes munkacsoportjában, amelyet hétfőre hívott össze. Kiemelte: már százezer migráns torlódott fel a nyugat-balkáni útvonalon. Sürgősséggel felülvizsgálja a brit kormány a súlyos bűncselekményekért elítéltek próbaidős szabadlábra helyezésének szabályozását – közölte a brit igazságügyi minisztérium. A bejelentés előzményeként kiderült, hogy a London belvárosában pénteken elkövetett késeléses terrortámadás tettese a terrorcselekmények előkészülete címén rá kirótt 16 évnyi börtönbüntetés felének letöltése után szabadult. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök köszönetet mondott annak a lengyel férfitnak, aki pénteken Londonban narválagyarral nekirontott a késes támadást elkövető terroristának, hozzájárulva ezzel a merénylő semlegesítéséhez. Egyelőre semmilyen arra utaló nyomot nem talált a rendőrség, hogy a pénteki hágai késelésnek terrorista indítéka lett volna - tudatta a hatóság. Szlovéniában az év első tíz hónapjában 14 066 migránst tartóztattak fel a hatóságok, ami 72 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest - közölte a szlovén belügyminisztérium. További 5 halottat találtak a tenger mélyén az olasz parti őrség búvárai vasárnap, ezzel 18-ra emelkedett a november 23-án Lampedusa szigeténél felborult és elsüllyedt migránshajó áldozatainak száma. Hivatalba lépett az új összetételű Európai Bizottság, amelyet a korábbi német védelmi miniszter, Ursula Von der Leyen vezet. Európa nem pusztán örökölt kincs, hanem ígéret, Európa maga a jövő, Európát nap mint nap, téglánként építeni kell - mondta a Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság új elnöke. A klímaváltozás már nem hosszú távú probléma, hanem olyan globális válság, amely komolyan fenyegeti az emberiséget - mondta António Guterres ENSZ-főtitkár. Egy Kijev megyei képviselő autójára nyitottak tüzet ismeretlen fegyveresek az ukrán főváros központjában, a képviselő hároméves kisfiának halálát okozva - mondta el egy rendőrségi forrás. Összeférhetetlenséget állapított meg Andrej Babis cseh kormányfő politikai és gazdasági tevékenysége között az Európai Bizottság, amely az ügyben elvégzett ellenőrzése eredményeiről készített jelentésének végső változatát már megküldte a cseh hatóságoknak Több lengyelországi városban tüntettek jogászok, művészek, ellenzéki politikusok és polgári aktivisták csoportjai a lengyel igazságügyi reform ellen. A német Kereszténydemokrata Unió politikusai elutasítják a Német Szociáldemokrata Párttal kötött koalíciós szerződés újratárgyalását, és a kormányzati munka folytatását sürgetik partnerüktől. Lezuhant egy mentőhelikopter Marseille közelében, többen meghaltak. Vörös riasztást léptettek életbe a francia hatóságok az ország dél-keleti régióiban a hatalmas esőzések és áradások miatt. Bejelentette lemondását Joseph Muscat, Málta munkáspárti miniszterelnöke a közszolgálati televízióban sugárzott beszédében. Kormányellenes tiltakozók ismét felgyújtották Irán főkonzulátusát az iraki fővárostól, Bagdadtól délre található Nedzsefben, a síiták egyik szent városában - közölték a helyszínen lévő szemtanúk. John Kerry volt amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy politikusok és a szórakoztatóipar sztárjai részvételével klímakoalíciónak nevezett fórumot hozott létre, amely a klímaválság ellen kíván fellépni. Lövöldözés tört ki a déli Louisiana államban lévő New Orleansban, a bűncselekménynek 11 sebesültje van, valamennyiüket kórházban ápolják. Összesen 21 ember, 17 bandatag és 4 rendőr vesztette életét az észak-mexikói Villa Union településen a bűnözők és a biztonsági erők tűzpárbajában - közölte Coahuila állam kormányzója. Kilenc ember lelte halálát egy pánikszerű tolongásban a brazíliai Sao Paulóban, amikor gyanúsítottakat üldöző rendőrök a város egyik nyomornegyedében belefutottak egy utcai partiba és összecsaptak annak résztvevőivel - közölték brazil illetékesek. Fegyveresek tűz alá vették a kameruni légitársaság egyik repülőgépét, amikor Bamenda repülőterét közelítette meg - tudatta közlemény útján a Cameroon Airlines. Legalább 14 imádkozó protestánst, köztük több tizenévest is megöltek ismeretlen fegyveresek a vasárnap reggeli misén Burkina Faso keleti részén. Több összecsapás is történt a rendőrök és a kormányellenes tüntetők között az éjszakába nyúló hongkongi megmozdulásokon, miután közel két hét viszonylagos nyugalmat követően vasárnap újra tízezrek vonultak utcára. Ötven fölé emelkedett a kanyarójárvány halálos áldozatainak száma Szamoán, a november közepén bevezetett szükséghelyzet intézkedései ellenére - közölte a csendes-óceáni szigetország kormánya. Egy év múlva, 2021-ben látnak hozzá a megolvadt fűtőelemek eltávolításához a Fukusima I. atomerőműből - derült ki a japán kormány közleményéből. Az egyre veszélyesebbnek ítélt külföldi beavatkozási kísérletek kivédésére új kémelhárító egységet hoz létre Ausztrália - jelentette be a canberrai kormány. A rendőrök a karácsonyi vásárokban láthatóan és láthatatlanul is jelen vannak - mondta a Budapesti Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztályának megbízott vezetője. Különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt emeltek vádat két kalocsai férfi ellen, az apa és fia őstermelőként kukorica között termesztett kannabiszt - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. Lezárták a 3-as utat Gödöllőnél, mert keresztbe fordult egy kamion az úttesten - közölte a katasztrófavédelem. Több vonalon nem járnak vagy késnek a vonatok a havazás miatt - közölte a Mávinform. Az ország nyugati és déli részén az eső, havas eső nyomán az útburkolat mindenütt nedves, míg az északi, keleti, valamint a középső országrészben a változó intenzitású havazás miatt az úttest mindenhol sónedves, havas, hókásás - közölte az Útinform. Női kézilabda-vb: Spanyolország - Magyarország 29:25 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör: Vardar Szkopje (északmacedón)-Telekom Veszprém 29:38 Az UVSE és a BVSC-Zugló is kikapott vasárnapi mérkőzésén a női vízilabda Euroliga második selejtező körében, így egyikük sem jutott be a sorozat negyeddöntőjébe. Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-EC Panaceo VSV (osztrák) 3:2 Szlovák jégkorongliga: HK Nitra (szlovák)-MAC Újbuda 1:2 - hosszabbítás után; HC Banská Bystrica (szlovák)-DVTK Jegesmedvék 4:2 A magyar válogatott harminc érmet szerezett az Antalyában lebonyolított kick-box világbajnokságon, ahol a WAKO világszervezet hét szakága közül a pointfighting, a kick-light, a full-contact és a formagyakorlat legjobbjai versenyeztek.