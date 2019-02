Jövő héten bejelenthetik az iraki és szíriai Iszlám Állam teljes felszámolását

Így néz ki most Moszul óvárosa. Az egykor virágzó kultúrájú iraki nagyvárost már csaknem két éve felszabadították az Iszlám Állam megszállása alól - de, ahogy látható, az újjáépítési folyamat még sehol sem tart.

„Mostanra ennek a nagy részét már meg kellett volna csinálni, már több mint másfél éve, lassan két éve, hogy Moszult felszabadították. Már mindent újjá kellett volna építeni, ha komolyan gondolták volna, ha lenne rá pénz, ha a hatóságok nem lopnák el” – mondta egy névtelen nyilatkozó.

A helyiek elmondása szerint a romeltakarítással és az új építkezésekkel megbízott cégek szándékosan elhúzzák a munkát, de olyan is van, hogy a hatóságokkal szerződött cégek egész egyszerűen nem is léteznek.

Az Iszlám Állam elleni globális koalíció országainak külügyminiszterei szerdán Washingtonban gyűltek össze. A találkozón az amerikai elnök arról biztosította a résztvevőket, hogy a háborút megnyerték.

„Az Egyesült Államok hadserege, koalíciós partnereink és a Szíriai Demokratikus Erők felszabadították gyakorlatilag az egész területet, ami előzőleg az Iszlám Állam kezén volt Szíriában és Irakban. Valamikor talán a jövő héten hivatalosan is bejelenthetjük, hogy a kalifátus 100 százalékát felszámoltuk” – nyilatkozta Trump.

Trump korábban a harctéri sikerekre hivatkozva jelentette be, hogy kivonja az amerikai katonákat Szíriából. Erről előzetesen nem tájékoztatta védelmi miniszterét, aki emiatt le is mondott. Mint kiderült, az elnök nem egyeztetett a hadsereg központi parancsnokságának vezetőjével sem, aki továbbra is rossz ötletnek tartja a kivonulást, és arra figyelmeztet, hogy a Trump által emlegetett 100 százalékos győzelem illúzió csupán.

„Az egykor az Iszlám Állam által irányított 88 ezer négyzetkilométeres terület mostanra kevesebb, mint 52 négyzetkilométeresre csökkent. De fontos megérteni, hogy bár a területet visszaszereztük, a harcnak még nincs vége és a küldetésünk nem változott. Fenn kell tartani az offenzívát a mostanra szétszóródott Iszlám Állam ellen, ami megtartotta a vezetőit, a harcosait, erőforrásait és az ideológiáját” – mondta Joseph Votel tábornok, az amerikai hadsereg központi parancsnokságának vezetője.

A tábornok azt mondta: az említett 52 négyzetkilométeres szíriai területen, az Eufrátesz folyó partján, az iraki határ mellett még 1500 harcosa maradt az Iszlám Államnak. Korábban pedig arra figyelmeztetett, hogy az amerikai kivonulás után akár fél év is elég lehet a terrorista csoportnak, hogy újraszervezze magát.