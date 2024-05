Jóváhagyta az Európai Unió Tanácsa a migrációs paktumot + videó

Megosztás itt:

Mint a professzor kifejtette: "Ők egy másfajta Európát akarnak építeni, egy olyan fajta Európát, ami nem olyan, mint a régi Európa, sőt minél kevésbé néz úgy ki, mint a régi Európa kinézett, az nekik annál jobb. Minél több migráns van itt, minél több multikulturalizmus van, sok színesség van, az ő politikai szempontjtukból az annál jobb. Az ő szempontjukból egy másfajta Európát kell építeni és ezért van az, hogy annyira örülnek, hogy jönnek be a migránsok. Vannak országok mondjuk Svédország , régebben Hollandia de most már nem, Németország, ahol direkt mondták hogy welcome, örülünk, hogy jöttök és ahelyett hogy arra gondoltak volna hogy mi lesz a konzekvencia, nem is gondoltak arra, hogy milyen problémákat fog csinálni.De szerintem a kérdés, az igazi kérdés az, hogy milyen Európát akarunk? Egy olyan Európát, ami hasonlít arra az Európára, amit mondjuk ötven évvel, hatvan évvel, száz évvel ezelőtt volt, egy olyan fajta kultúráról vagy egy olyan Európát, amit el se tudunk képzelni, hogy fog kinézni, mert kevésbé fog hasonlítani az igazi európai kultúrára."