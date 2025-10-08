Jól járt a szélsőbaloldali aktivista Salis, hogy Magyar Péter ügyével együtt kezelték a mentelmi jogát + videó

Trump aggódik, Putyin keményen reagál: A Tomahawk rombolná a kapcsolatokat! + videó

Személyes üzenet! Menczer: Hazugságok és árulás – Magyar Péter elárulta a családját! + videó

Pofátlanság! Antifa terrorista és Magyar Péter is megbújt a mentelmi jog mögött!

Az ötszörös aranylabdás játékos június 26-án hosszabbította meg szerződését 2027-ig a szaúdi al-Nasszerrel, a kontraktus értéke a sajtó szerint több mint 400 millió dollár, ami mellett 15 százalékos részesedést kapott a klubban.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.