Jól haladnak az uniós pénzek kifizetéséről szóló tárgyalások

Reyders bízik abban, hogy a parlament néhány héten belül elfogadja a technikai megállapodásban rögzített jogszabályokat, amelyek így akár már június elsejével hatályba is léphetnek.

Az Európai Bizottság ezután még dokumentumokat kér Budapesttől a "mérföldkövek" végrehajtásáról.

Ha a testület ezt is elfogadja, az igazságügyi reformok teljes végrehajtása a nyár közepére megtörténhet. Az uniós pénzekről szóló végleges megállapodáshoz azonban a magyar kormánynak még más feltételekben,. pl. a korrupcióellenes harc vagy az akadémiai szabadság ügyében is meg kell állapodnia Brüsszelllel. De eddig előrehaladást értünk el- fogalmazott az igazságügyi biztos.