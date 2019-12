Johnson: Garantálható a bevándorlás csökkenése a tervezett szabályozással

Több magyarországi határszakaszon is növekszik az illegális migránsok aktivitása- mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György közölte: növekedés figyelhető meg a horvát-magyar, a román-magyar és az ukrán-magyar határon is. 80 külföldit tartóztattak fel az elmúlt 24 órában a Bács-Kiskun megyei határszakaszon szolgálatot teljesítő egyenruhások. Hazugsággal vádolták meg az ellenzéki politikusok a gyermekeit egyedül nevelő családanyát, akit az ellenzéki vezetésű józsefvárosi önkormányzattól azért küldtek el, mert nem tudott túlórát vállalni. Az MSZP alelnöke nem ítéli el Pikó Andrást a lépés miatt, csak válaszokat vár tőle. Nem hiszi a Jobbikos Szabó Balázs, hogy politikai karrierjébe kerülne az, hogy három turista megverésével vádolják. Az újpesti ellenzék nem kívánta kommentálni az esetet, a helyi Fidelitas szerint azonban el kell határolódni Szabó Balázstól. Az Újszínházban is történhetett zaklatási ügy - értesült a HVG. A portál információi szerint egy állami kitüntetéssel is rendelkező, ismert színész lehet az érintett, a vélt áldozat pedig egy az intézmény nem színész alkalmazottja. Az eset még 2016-ban történt. Az internetes lap úgy tudja, hogy a Fővárosi Önkormányzat levélben már megkereste a színház vezetőjét, hogy megtudják, érkezett-e akkor bejelentés és ha igen, úgy milyen intézkedések történtek. Veszélyben a Váci Dunakanyar Színház jövője - nyilatkozta Hír TV-nek az intézmény vezetője. Kiss Domonkos Márk ezt arra alapozza, hogy a város újonnan megválasztott ellenzéki polgármestere közösségi oldalán azt írta: nem lesz pénze a színház támogatására. A közbeszerzési átláthatóságban Magyarország Európa élvonalában áll - jelentette ki a Közbeszerzési Hatóság elnöke a Bayer show-ban. Rigó Csaba kiemelte: a hatóság feladata, hogy a szigorúan szabályozott közbeszerzési folyamatokat felügyeljék. Európában Magyarország a legjobb a gyermekkori védőoltottságok átoltottsága szempontjából - mondta Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár az M1-en. A Velencei Bizottság szakvéleménye ismételten világossá tette, hogy az előző ukrán elnök hivatali idejében elfogadott nyelvtörvény elveszi a nemzeti közösségek már meglévő, szerzett jogait az anyanyelvhasználattal kapcsolatban - közölte a külügyminiszter. Az idei év áttörést jelentett a magyar-amerikai kapcsolatokban - nyilatkozta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke Washingtonban tett látogatása alkalmából. Varga Zs. András alkotmánybírót választották a Velencei Bizottság alkotmánybírósági albizottságának alelnökévé. Vizsgálat indult Párizsban Emmnauel Macron francia államfő egyik legfőbb szövetségese, a centrista Demokrata Mozgalmat vezető Francois Bayrou ellen a pártja feltételezett európai parlamenti fiktív asszisztensi állásai ügyében. Dugókat és fennakadásokat okozott a francia közutakon a teherszállítóknak az üzemanyag adójának január 1-jén esedékes emelése elleni tüntetése. Több mint ezer ember vonult az utcára a fehérorosz fővárosban, Minszkben, hogy tiltakozzon az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok szorosabbra fűzése ellen. A konzervatív párti brit kormány által tervezett új szabályozással garantálható a bevándorlás csökkenése - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök a Sky News-nak. Irán jövőre igyekszik csökkenteni az ország függését az olajból származó bevételektől, hogy ezzel is enyhítse az amerikai szankciók következményeit - jelentette be Haszan Róháni iráni elnök. Az izraeli légierő csapást mért a Gázai övezetet uraló Hamász radikális iszlamista szervezet létesítményeire, miután a térségből a zsidó állam déli területét három rakétával megtámadták - közölte az izraeli hadsereg. Egyelőre nem tudni, terrorcselekmény volt-e a floridai bázison történt lövöldözés - közölte az amerikai védelmi miniszter. A tárcavezető tudatta: az eddig ismert adatok szerint a szaúdi elkövetőt Muhamed as-Samraninak hívják. Észak-Korea ENSZ-nagykövete New Yorkban közölte, hogy a nukleáris leszerelés már nem szerepel az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon, és hosszú megbeszélésekre sincs szükség Washingtonnal. Ferenc pápa „szigorúan" magánkihallgatáson fogadta a súlyos belpolitikai botrányba keveredett máltai kormányfőt, Joseph Muscatot. Hat személyt vettek őrizetbe Szlovákiában a hét emberéletet követelő tragikus eperjesi gázrobbanással kapcsolatban - közölte a szlovák rendőrség. Újabb két holttestet találtak a mentést végzők a romok között, így hétre emelkedett az odesszai gazdasági, jogi és vendéglátóipari szakközépiskolában szerdán kitört tűz halálos áldozatainak száma. Legkevesebb 43-an meghaltak egy indiai piacon kitört tűzben. Újdelhiben 25 tűzoltóautó segítségével oltották el a tüzet, 56 embert pedig ideiglenesen evakuáltak a környékről. Négyen megsérültek, amikor két autó összeütközött a 44-es főúton Nyárlőrincnél. Letartóztatták azt a 37 éves, Budapesten élő, menekültstátusszal rendelkező szír férfit, akit a Fővárosi Főügyészség azzal gyanúsít, hogy egy embercsempész csoport szervezője, irányítója volt. A magyar női kézilabda-válogatott 34:26-ra legyőzte Argentína csapatát a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságon. A Telekom Veszprém 29:18-ra győzött a MOL-Pick Szeged ellen a férfi kézilabda NB I-ben. Szabó Szebasztián ezüstérmet nyert 50 méter pillangón az úszók glasgow-i rövidpályás Európa-bajnokságán. Hosszú Katinka aranyérmet nyert, Jakabos Zsuzsanna pedig negyedik lett 200 méter vegyesen a Glasgow-ban zajló rövidpályás úszó Európa-bajnokságon. A Ferencváros férfi vízilabdacsapata magabiztos győzelemmel jutott a Magyar Kupa fináléjába, miután az elődöntőben 13:8-ra győzött a Szolnok ellen. A címvédő FTC-t követve az OSC férfi vízilabdacsapata jutott a döntőbe a Magyar Kupában, miután 11:9-re legyőzte a Miskolc együttesét.