Johnson: A választás az egyetlen út

Államcélnak, kormányzati feladatnak nevezte az erőteljes demográfiai politika folytatását Orbán Viktor miniszterelnök a III. Budapesti Demográfiai Csúcson, a Várkert Bazárban. Ha nincsenek családok és gyermekek, akkor egy nemzeti közösség el tud tűnni, ha pedig egy nemzet eltűnik, valami pótolhatatlan tűnik el a világból - mondta Orbán Viktor. Történelmi nézőpontból a gyermekvállalás a legszemélyesebb közügy, és az európai meghasonlást csak akkor lehet elhárítani, ha minden európai országban a legfontosabb közüggyé válik - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A demográfiai folyamatok követése, értékelése és értelmezése sorskérdés - hangsúlyozta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A demográfiának, a népesedési folyamatok alakításának a politika középpontjában kell lennie - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A bevándorlás és a határvédelem volt a fő téma Orbán Viktor miniszterelnök és Tony Abbott korábbi ausztrál kormányfő találkozóján a Karmelita kolostorban. A kereszténydemokrácia egyértelmű értékválasztásra épül – hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a III. Budapesti Demográfiai Csúcs résztvevőinek tiszteletére szervezett gálavacsorán. A házasság fontosságára hívták fel a figyelmet a III. Budapesti Demográfiai Csúcs csütörtöki napját záró kerekasztal-beszélgetés résztvevői, a családot a fenntartható fejlődés egyik zálogának nevezve. Míg a szocialista kormányok idején forráskivonás jellemezte a közoktatást, 2010 után évről-évre bővülnek az ágazatra fordítható források - hangsúlyozta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára az M1-en. Stabilan 8000 milliárd forint felett jár a vállalati hitelek állománya Magyarországon, miközben nő az éven túli futamidejű és a forintban nyilvántartott kölcsönök aránya a portfólión belül – írja a Világgazdaság. A magyar növekedési modell továbbfejlesztésére van szükség, a globális „gazdasági klímaváltozásra” új válaszok kellenek - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A Magyar Telekom a tervek szerint az idén 90 milliárd forintot költ fejlesztésre, aminek 47 százalékát, nagyságrendileg 40 milliárd forintot, várhatóan a vezetékes hálózatra fordítja. Az idén 1 milliárd forintra lehet pályázni a megújuló energia-alapú áramtermelést támogató METÁR-rendszer első tenderkiírásában - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. KSH: Júliusban az export és az import euróban számított értéke egyaránt 7,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, a külkereskedelmi többlet 276 millió euró volt, 19 millió euróval több az egy évvel korábbinál. Magyarország biztonsága és határvédelme érdekében a kormány meghosszabbítja a Magyarország egész területére elrendelt, tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A visegrádi országok közös fellépése teljes mértékben szolgálja a magyar nemzeti érdeket, és ezért ennek a közös fellépésnek a fenntartása is nemzeti érdek - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Varsóban. A jogállamiság fokozott ellenőrzésére van szükség azokban az országokban, amelyekben e téren erőteljesebb hiányosságok mutatkoznak - jelentette ki Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke Brüsszelben. A bevándorláspárti erők Timmermansszal az élen továbbra is nyomást akarnak gyakorolni a migrációt elutasító tagállamokra, és ehhez a jogállamiságot akarják felhasználni varázsszóként - közölte a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja. Törökország egymillió szíriai visszatelepítését tervezi az ország északi részén létrehozandó biztonsági övezetbe, és ha nem kap hozzá segítséget, különösen az Európai Uniótól, akkor megnyitja kapuit - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök. Az általános választásokhoz vezet az egyetlen út, amelyet Nagy-Britannia követhet a brit EU-tagság megszűnése körüli helyzet feloldására - jelentette ki Boris Johnson brit miniszterelnök. Irán bejelentette: oly módon csökkenti tovább a 2015-ös nukleáris megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítését, hogy egyáltalán nem korlátozza az urándúsítással kapcsolatos kutatási és fejlesztési tevékenységét. Mexikói szövetségi ügyészek közölték: több olyan bejelentést kaptak, miszerint benzinkutak az északi Tamaulipas államban nem hajlandók kiszolgálni a rendőrség és a hadsereg járműveit. Csaknem 60 év börtönt kapott a volt hondurasi elnök felesége hűtlen kezelés miatt. Jair Bolsonaro brazil elnök egy környezetvédelmi kérdésekben vele egyetértő, kevéssé ismert és kollégái által sokat bírált ügyészt, Augusto Arast jelölte főügyésznek. A hongkongi válság békés megoldására szólította fel Pekinget Angela Merkel német kancellár kínai látogatásán. Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát Kabul központjában, az afganisztáni NATO-misszió főhadiszállása közelében - 10 ember meghalt, 42 megsebesült. A kabuli merényletben egy román és egy amerikai katona is életét vesztette. Új-Zélandon csaknem fél tonna metamfetamint foglaltak le a vámtisztek egy hatvan villanymotorból álló szállítmányból. Az amerikai meteorológiai szolgálat egyes fokozatúra minősítette le a Dorian hurrikánt, amely jelenleg az egyesült államokbeli Észak-Karolina partjainál jár. Forgalommal szemben hajtott az M5-ös autópályán egy autós, amikor Felsőpakony térségében összeütközött egy másik kocsival. Hárman meghaltak, hárman megsérültek. Két autó ütközött össze frontálisan a 2606-os úton, Kazincbarcika és Múcsony között. Egy ember meghalt, öten megsérültek. 24 millió forint értékű hamis parfümöt és 132 pár hamis cipőt foglalt le az adó- és vámhivatal az M1-es autópályán. A magyar labdarúgó-válogatott 2:1-es vereséget szenvedett Montenegró vendégeként barátságos mérkőzésen Podgoricában. Tizennégy magyar atléta részvétele biztos a szeptember 27-én kezdődő dohai világbajnokságon, de a létszám még nőhet. Farkas Balázs bejutott az elődöntőbe a Bukarestben zajló fallabda Európa-bajnokságon. Asztalitenisz csapat Eb, nők: Magyarország - Fehéroroszország 3:0 – a magyar női válogatott bejutott a negyeddöntőbe. Mind a négy magyar induló bejutott a férfi hagyományos verseny döntőjébe a budapesti olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon.