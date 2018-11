John Bolton nem hallgatta meg Hasogdzsi halálát

John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó tartott sajtótájékoztatót a Fehér Házban, ahol az egyik újságíró azt kérdezte John Boltontól, hogy meghallgatta e a Dzsamal Hasogdzsi meggyilkolásáról készült hangfelvételt.

John Bolton: Nem, nem hallgattam meg és azt hiszem most nekem kell kérdeznem. miért kellett volna? miért gondolja úgy, hogy kéne? Mit tudnék meg belőle?

Újságíró: Ön a nemzetbiztonsági tanácsadó, ön hozzáfér ehhez.

John Bolton: Hányan beszélnek önök közül arabul?

Újságíró: Nem kap tolmácsot?

A vita tovább folytatódott az újságíró és John Bolton között miután a tanácsadó elismerte, hogy úgy értekezett az elnökkel az ügyről, hogy nem hallgatta meg a felvételt.

John Bolton: Olyan emberek, akik beszélnek arabul meghallgatták a felvételt és összefoglalták, hogy mi van rajta.

Újságíró: Megbízik azokban, akiktől...

John Bolton: Nem beszélek arabul.

Újságíró: Tudom, de egy tolmács által hallaná az érzéseket, egy tolmács segítené megérteni mi történt akkor, közvetíteni az Egyesült Államok elnöke felé és elmondani a világnak mi történt.

Dzsamal Hasogdzsi szaúdi újságírót az ország isztambuli konzulátusán gyilkolták meg október másodikán. A felvételt az amerikai kormány a törököktől kapta. Mindeközben a szaúdi koronaherceg Tunéziába látogatott. Mohammed bin Salman látogatása ellen ezrek tiltakoztak az észak-afrikai országban.

Azért tiltakozunk ma, mert elítéljük a szaúdi koronaherceg Bin Salman látogatását Tunéziába és rossz döntés, hogy hivatalosan fogadja őt országunk. Rossz a tunéziai államnak és az arab tavasznak. Látni valakit, akinek úszik a keze a szíriaiak és jemeniek vérében. Ez a koronaherceg a cionizmus legnagyobb támogatója az arab világban. Izrael támogatásában bízott, amikor a Haszogdzsi gyilkosság eltusolásáról volt szó – mondta Mourad Zaalouni, az egyik tüntető.

Hasogdzsi meggyilkolása miatt Szaúd-Arábia és a nyugati országok közti kapcsolatok feszültté váltak, és a trónörökös külföldi megítélése is jelentősen romlott. A török hatóságok továbbra is arra gyanakodnak, hogy az ügyben Mohamed bin Szalmán is érintett. A szaúdi ügyészség ezzel szemben állítja: a trónörökösnek nincs köze az ügyhöz.