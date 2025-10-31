Keresés

Külföld

Jogi lépések megtételét fontolgatja az Európai Bizottság Magyarországgal és Szlovákiával szemben

2025. október 31., péntek 06:41 | Világgazdaság

A Bizottság nem zárja ki, hogy bíróság elé állítja az országokat az ukrán import tilalma miatt, éppen akkor, amikor hatályba lép az EU és Kijev közötti frissített megállapodás.

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Az Európai Bizottság nem zárta ki a jogi lépések megtételét három országgal szemben, amelyek fenntartják az ukrán árukra vonatkozó egyoldalú importtilalmaikat – írja a Politico. A tilalmak, amelyek az ukrán gabonára és más mezőgazdasági termékekre vonatkoznak, sértik az EU egységes piaci szabályait, amelyek szerint egy adott tagország nem akadályozhatja a kereskedelmet.

A brüsszeli lap hozzáteszi, politikailag feszültté vált az EU és Ukrajna közötti kereskedelmi kapcsolat, a döntéssel gyakorlatilag Brüsszel Kijevet részesíti előnyben az EU-tagországokkal szemben a kereskedelmi paktum érvényesítésében. Nem látunk indokot ezen nemzeti intézkedések fenntartására – mondta Olof Gill, a Bizottság szóvivőhelyettese csütörtökön, egy nappal azután, hogy hatályba lépett az új európai uniós kereskedelmi megállapodás, amelynek célja az ukrán importáradat negatív hatásaival kapcsolatos uniós tagállamok aggályainak kezelése. Gill hangsúlyozta, hogy a bizottság „fokozni fogja a kapcsolatot” a hajthatatlan tagországokkal, és még a kötelezettségszegési eljárás megindítását sem zárta ki.

Fotó: Shutterstock

