Jogi eljárást indít a Patrióták képviselőcsoportja + videó

A Manfred Weberék az Európai Néppárt részéről folyatni akarják azt amit az elmúlt 5 évben csináltak, ez egyértelmű és láthatóan arra törekednek, hogy elszigeteljék a Patrióta frakciót, amely újonnan létrejött. És nyilván van is egy aggodalom vele kapcsolatba. Egyébként ez egy rossz politika, én ezzel nem értek egyet liberálisként, több szempontból is. Egyfelől azért mert azt gondolom, hogy ahogy ön is említette a harmadik legjelentősebb frakció ma az Európai Parlamentbe a Patrióták frakciója, az szerintem nem fer és nem korrekt, hogy nem kapnak megfelelő tisztségeket az európai parlamentbe

Your browser does not support the video tag.