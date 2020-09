Jogállamisági jelentés

Mindenféle előzetes magyarázat nélkül letiltotta Magyarország kormányának hivatalos fiókját, az About Hungaryt a Twitter - közölte Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Facebookon. 894 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 26 461-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 beteg, csaknem 6 ezren meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 19 806. Mindenkinél, akinél felmerül a fertőzés gyanúja, térítésmentesen elvégzik a koronavírus kimutatására alkalmas PCR-tesztet - közölte Müller Cecília, országos tisztifőorvos. Október elsejétől kötelező lesz a testhőmérséklet-mérés az oktatási intézményekbe való belépés előtt - mondta Müller Cecília. A koronavírus-járvány újabb hullámának járványügyi megelőzése érdekében együttműködési megállapodást kötött egymással szerdán a Katolikus Szeretetszolgálat és az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció által fenntartott Budapesti Szent Ferenc Kórház. Az Origo internetes lap információi szerint a kormány az orvosi kamara javaslatairól tárgyal; a testület a hálapénz büntetőjogi betiltását és jelentős orvosi béremelést javasol. Novemberben húsz százalékkal emeli a kormány az ápolók és az egészségügyi szakdolgozók fizetését, azon az 500 ezer forinton kívül, amit még a nyáron biztosított az egészségügyi dolgozók számára - mondta az Emmi parlamenti államtitkára. Szijjártó Péter szerint a gyógyszeripar a magyar gazdaság kitörési ágazata, amelyben minden támogatás megtérül, ezért a kormány ezután is mindent megtesz, hogy a magyar gyógyszergyártás a világ élvonalában maradjon. Ma tárgyal a kormány a Magyarország teljes schengeni belső határszakaszára elrendelt határellenőrzés meghosszabbításáról - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Már akkor végrehajtás alá helyezték Bíró László cégét, amikor még ő volt a tulajdonos. A jobbikos politikus korábban ezt tagadta, és azt mondta: 2016 májusában otthagyta a Hegyalja MIX szövetkezetet. A NAV már 2016 februárjában elrendelte az intézkedést. Új logisztikai központot épít a gumiabroncs nagykereskedelmi Marso Kft. Dunaharasztiban, a magyar tulajdonban lévő cég 4,6 milliárd forintos beruházása 50 új munkahelyet teremt - jelentette be Szijjártó Péter. 904 vállalat vette igénybe a kormány versenyképesség-növelő támogatását, így 30 iparágban 425 milliárd forint értékű beruházás valósul meg, és 155 ezer munkahelyet védenek meg – közölte Szijjártó Péter. Elfogadhatatlan az új EU költségvetési feltételrendszerrel kapcsolatos német elnökségi javaslat, amely az uniós szerződések egyoldalú módosítását jelenti - írta Facebook-oldalán Varga Judit igazságügyi miniszter. Vera Jourová bizottsági alelnök megsértette Magyarországot, ezért távoznia kell posztjáról - ezt Orbán Viktor miniszterelnök írta az Európai Bizottság elnökéhez címzett levélben. Akár már ma nyilvánosságra kerülhet az Európai Bizottság jogállamiságról szóló jelentése. Dömötör Csaba, államtitkár Magyarország Élőben című műsorunkban azt mondta: ha azt Vera Jurová mutatja be, akkor túlzó állításokra számít. Dömötör Csaba hangsúlyozta: a Magyarországgal szemben megfogalmazott kritikák ideológiai alapúak. Elmondta: az alapállás változatlan, Orbán Viktor mindig a magyar érdekek mentén fog fellépni. A Fidesz nem fog megszavazni olyan megállapodást, amely politikai furkósbottá emeli a zsaroláshoz való jogot “jogállamisági kondicionalitás” álnév alatt. Ezt a Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője írta a Facebookon. Beismerte a Momentum Európai Parlamenti képviselője, hogy jó viszonyt ápol Vera Jourovával. Donáth Anna az igazságügyi miniszterrel folytatott vitán a bizottság alelnökét védte. Varga Judit szerint Jourová a megszólalásával átlépett egy határt. Vera Jourová megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan támadást intézett Magyarország ellen, ezért az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnökének mennie kell - jelentette ki Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő. Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének teljes a bizalma Vera Jourová értékekért és átláthatóságért felelős alelnökben - közölte Dana Spinant, az uniós bizottság szóvivője. A visegrádi csoport jelenlegi lengyel elnökségének védelmi prioritásait vitatták meg a négy ország vezérkari főnökei Varsóban - közölte a közös sajtóértekezleten Rajmund Andrzejczak lengyel vezérkari főnök. Már 33 560 877 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 066 564, a gyógyultaké pedig 23 297 593 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Romániában újabb rekordot döntött és meghaladta a kétezret szerdán az egy nap alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzések, illetve a húszezret az ismert aktív fertőzöttek száma. Csehországban várhatóan hétfőn szükségállapotot hirdetnek, hogy erősítsék a koronavírus-járvány elleni központi intézkedéseket - jelentette be az egészségügyi miniszter. Szlovéniában újabb napi rekordot döntött, de Horvátországban is nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma - derült ki a válságstábok jelentéséből. Olaszországban újranyitottak a járványkórházak. Egy nap alatt 1648 új fertőzöttet regisztráltak, a halottak száma huszonnégy volt az egészségügyi tárca adatai szerint. Egységes járványügyi kritériumok alkalmazását javasolja a spanyol kormány azoknak a városoknak, amelyekben százezernél több ember él - jelentette be Salvador Illa egészségügyi miniszter. A nyitott és átláthatóan működő társadalmaknak van a legtöbb esélyük arra, hogy sikerrel megbirkózzanak a koronavírus-világjárvánnyal - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. Az Európai Unió tervezett menekültügyi migrációs reformja túlmutat önmagán, az ügy a tagországok közötti összetartás próbatétele - mondta Angela Merkel német kancellár Moszkvában kéthetes, október 5-től 18-ig tartó szünetet rendelt el az általános és középiskolákban a koronavírus-járvány terjedésének lefékezése érdekében Szergej Szobjanyin polgármester. Oroszországban a regisztrált új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 8481-gyel 1 176 286-ra emelkedett. A vitatott hovatartozású Hegyi-Karabahban kitört harcok azonnali beszüntetését és az Athén és Ankara közt a földközi-tengeri földgázmezők miatt kialakult vita békés rendezését sürgette Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet mielőbb ismét megfigyelőket akar küldeni a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah térségébe - közölte Andrzej Kasprzyk, az EBESZ Örményország és Azerbajdzsán vitájában közvetítő különleges megbízottja. A Hegyi-Karabahért folyó fegyveres konfliktusban szemben álló feleknek tűzszünetet kell hirdetniük, és lépéseket kell tenniük a feszültségmentesítés érdekében - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. A tűz martalékává válhat a világ egyik leghíresebb borvidéke Kaliforniában. Az állam északnyugati vidékén felerősödtek és egyre gyorsabban terjednek a bozóttüzek, melyek elérték a Napa-völgy szőlővidékét is. Négy év fogházra ítélte első fokon és véglegesen eltiltotta a járművezetéstől M. Richardot halálos közúti baleset gondatlan okozása, valamint garázdaság és könnyű testi sértés miatt szerdán a Pesti Központi Kerületi Bíróság. Erőszakosan fellépő határsértőket állítottak elő a rendőrök Röszkénél - derül ki a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből. Őrizetbe vették azt a három szír határsértőt, akit szerda hajnalban fogtak el Röszkén, miután migránsok egy csoportja kövekkel dobálta meg a járőröket - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A Ferencváros huszonöt év után újra bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe: a magyar bajnokcsapat a selejtező utolsó körének visszavágóján - a múlt heti idegenbeli 3-3-at követően - gól nélküli döntetlent játszott a norvég Molde együttesével. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség szeptemberben megválasztott új elnöksége Boros Gergely szakmai igazgató előterjesztése alapján 2021. szeptember 30-ig meghosszabbította Hüttner Csaba felnőtt-, és Weisz Róbert parakenu szövetségi kapitány szerződését.