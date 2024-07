Joe Bidennel és Kamala Harrisszel tárgyalt Benjamin Netanjahu + videó

Minden túszt haza akarunk hozni, különösen az amerikaiakat. Ezért is olyan fontos ez a megállapodás. Úgy gondoljuk, hogy most közelebb vagyunk hozzá, mint valaha. A hiányosságok behozhatók, ez nem kérdéses. Mi hisszük, az elnök hisz abban, hogy a túszmegállapodás, a 6 hetes tűzszünet elérése a legjobb módja annak, hogy a szeretteink visszakerüljenek a családjukhoz.- jelentette ki John Kirby a Fehér Ház nemzetbiztonsági kommunikációs tanácsadója.

