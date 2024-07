Joe Biden Putyinként konferálta fel Zelenszkijt

Megosztás itt:

Biden elnök csütörtök este megrökönyödést váltott ki, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt „Putyin elnökként” mutatta be – számolt be a New York Post „És most szeretném átadni a szót Ukrajna elnökének, akiben legalább akkora bátorság van, mint amennyi elszántság.

"Hölgyeim és uraim, Putyin elnök úr”

– hangzott el az ominózus mondat. A nézőtéren sokan látszólag összerezzentek, amikor a szavak elhagyták az elnök száját. A közönség egyik tagja azt kiáltotta: „Zelenszkij!”, hogy megpróbálja kijavítani a 81 éves Bident. A világ vezetői a színpadon bizonytalannak tűntek, hogy tapsoljanak-e Zelenszkij üdvözlésére, vagy várják meg, amíg Biden kijavítja magát. Az amerikai elnök gyorsan bocsánatot kért a kínos baklövésért, mondván, hogy azért történt, mert „annyira arra összpontosított, hogy legyőzze” a Kreml erős emberét. „Putyin elnök úr? Meg fogjuk verni Putyin elnököt – Zelenszkij elnök. Annyira arra koncentrálok, hogy legyőzzük Putyint, hogy aggódnunk kell” – mondta Biden.

