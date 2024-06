Joe Biden kitart az elnökjelöltség mellett, Donald Trump szerint kompetens elnökre van szükség

A vitát követően több Demokrata Párthoz közeli médium is komoly kritikát fogalmazott meg Joe Biden elnökjelölti vitában mutatott teljesítménye miatt. Véleményformáló médiaszemélyiségektől is elhangzottak felvetések arra, hogy a demokratáknak más jelöltet kellene keresniük. Több magas rangú választott demokrata politikus ugyanakkor kiállását hangoztatta a hivatalban lévő elnök mögött. Köztük Kamala Harris alelnök, Hakeem Jeffries, a képviselőházban kisebbségben lévő demokrata képviselőcsoport vezetője, valamint Gavin Newsom, Kalifornia állam vezetője is támogatásáról biztosította Joe Bident.

