Joe Biden: hiba volt a célkereszt szó használata

Kommentálta Joe Biden azt is, hogy Donald Trump a 39 éves James David Vance ohiói szenátort nevezte meg alelnökjelöltjének. Úgy vélte, ez is azt mutatja, hogy a republikánus jeltölt olyan politikusokkal veszi körül magát, "akik teljes mértékben egyetértenek vele".

