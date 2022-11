Megosztás itt:

A jelentés szerint az Egyesült Államok kárára bűnszövetkezetben elkövetett bűncselekményekre is bizonyítékok vannak, köztük csalásra és pénzmosásra is. A képviselőházban többséggel rendelkező republikánusok szerint nem csak Hunter, de Joe Biden is érintett lehet a jogellenes nemzetközi ügyekben.