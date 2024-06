Joe Biden elnöki rendeletet hozott az illegális határátlépések mérséklésére

A menedékkérelem benyújtásának felfüggesztése alól kivételt élveznek azok a zöldhatáron keresztül érkezők is, akik a kísérő nélküli kiskorúak csoportjába tartoznak, valamint közvetlen veszély elől menekülnek, és az egészségügyi okok is ide tartoznak.

Your browser does not support the video tag.