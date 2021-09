Joe Biden bevallotta, hogy nem ő dönti el, milyen kérdésekre válaszolhat a sajtótájékoztatókon

Megosztás itt:

Ismét felmerült a kérdés, hogy ki is vezeti valójában az Egyesült Államokat, hiszen egyre biztosabbá válik, hogy nem Joe Biden, az ország elnöke. Egy nemrég tartott sajtótájékoztató során Biden többször is kiemelte, hogy nem ő dönti el, hogy milyen kérdésekre és kinek válaszol, illetve arról is beszél, hogy egy listát is szokott kapni nyilvános megjelenései előtt, amin az szerepel, hogy kik számára engedélyezheti a felszólalást.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Biden az elmúlt időszakban egyre gyakrabban futamodik meg a sajtó kérdései elől, ami nem meglepő, hiszen az elhibázott afgán kivonulást követően rengeteg kritika érte, ráadásul korábban sokszor állt le vitatkozni az újságírókkal kényes témákban, amivel csak még népszerűtlenebb lett a választók körében.

A helyzetet most Biden stábja azzal próbálja meg orvosolni, hogy megmondják az elnöknek, pontosan milyen témákban, kiknek és mit válaszolhat. Ez akkor derült ki, amikor Biden azzal hárította el az Afganisztánnal kapcsolatos újságírói kérdéseket, hogy "nem szabadna válaszolnia".

MINDEZ EGYÉRTELMŰEN ARRA UTAL, HOGY NEM AZ ELNÖK IRÁNYÍT JELENLEG, HANEM CSAK UTASÍTÁSOKAT HAJT VÉGRE.

Szintén erre utal az is, hogy korábban egy listát kapott, amelyen azoknak az újságíróknak a neve szerepelt sorrendben, akiktől kérdéseket fogadhat. Ezt ráadásul maga Biden ismerte be akkor, amikor kijelentette, hogy "hölgyeim és uraim, adtak nekem egy listát. Arra utasítottak, hogy először Kelly O'Donnell, az NBC riportere kérdezzen".

Ez ráadásul nem egyszeri alkalom volt, hanem rendszeres jelenségről van szó. Svájcban tartott sajtótájékoztatóját szintén azzal nyitotta, hogy "a szokásos módon fogadom a kérdéseket, adtak nekem egy listát, ez alapján szólítom fel az embereket". Azt is jelezte már korábban, hogy bajba kerül, ha nem pontosan úgy teszi a dolgokat, ahogyan kérik tőle.

NYÁR KÖZEPÉN AZZAL "VICCELŐDÖTT", HOGY RENDKÍVÜL MÉRGES LESZ RÁ A STÁBJA, HA NEM PONTOSAN AZT TESZI, AMIT KORÁBBAN ELMONDTAK NEKI.

Később pedig a riportereknek is azt mondta, hogy szoros előírások szerint fog nyilatkozni. Biden viszont gyakran elfelejti, hogy pontosan mit is akarnak tőle, ezért egyre megszokottabb, hogy a Fehér Ház közvetítései furcsa módon megszakadnak a kínos pillanatoknál, vagy akkor, amikor már érezhető a baj közeledte.

Például amikor azt mondta egy virtuális esemény során, hogy "szívesen fogadom a kérdéseket, ha ezt akarjátok tőlem. Mondjátok meg, mit akartok, és azt csinálom". Ezt követően néhány másodperc kínos csend következett, majd megszakították az élő adást.

Origo