Joe Biden: Az Egyesült Államok az utolsó vegyifegyvereit is megsemmisítette

"Az Egyesült Államok több mint 30 évig fáradhatatlanul dolgozott rajta, hogy megsemmisítse vegyifegyver-állományát" - áll a közleményben. Biden hozzátette: a fegyverek megsemmisítése egy lépéssel közelebb visz bennünket a vegyi fegyverek borzalmaitól mentes világhoz. Az 1997-es, 193 országot egyesítő Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény szeptember 30-ai határidővel kötelezte Washingtont a fegyverek végleges megsemmisítésére.

Ezzel a lépéssel az Egyesült Államok hivatalosan is csatlakozott azon országokhoz, amelyek elutasítják a vegyi fegyverek alkalmazását a harctéren. A hágai központú Vegyifegyver-tilalmi Szervezet pénteken megerősítette az állomány megsemmisítését Kentucky államban. Washington ugyan példát mutatott cselekedetével, a Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény több tagja - úgy is, mint Oroszország vagy Szíria - továbbra is tárol vegyi fegyvereket.

Biden az elnöki közleményben felszólította ezen országokat, hogy tartsák magukat az egyezményben foglaltakhoz. A modern hadviselésben először az első világháború alatt vetettek be vegyi fegyvereket, melyeknek annak idején legkevesebb 100 ezer áldozata volt.

Noha a háború utáni években született Genfi Egyezmény megtiltotta az ilyen fegyverek használatát, az országok egészen addig megtartották állományukat, amíg az egyezmény módosításával később kötelezővé nem tették azok megsemmisítését.

