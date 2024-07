Jobboldali értékrendjéhez ragaszkodó, párbeszédre nyitott Tusványost ígér a programfelelős

Sándor Krisztina elmondta: a partnerintézmények jóvoltából gyermekfoglalkozások, ismeretterjesztő és szórakoztató programok is várják családokat, ugyanakkor a diáktábor és a politikai fórum összefonódása is egy sajátosan többgenerációs rendezvénnyé tette a Tusványost, ahol immár "több nemzedék nőtt fel", és ahova az alapítók nemcsak gyermekeikkel, hanem - egyesek közülük - már unokáikkal térnek vissza.

Kiemelt témakör idén a választási év, amely Romániában még csak félidejénél tart: a szabadegyetem több rendezvénye is lehetőséget teremt arra, hogy a magyar pártok a júniusi voksolással kapcsolatos elemzést, értékelést a nyilvánosság előtt is elvégezzék. A programfelelős szerint biztosra vehető, hogy az erdélyi politikai szereplők - az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselői - kibeszéletlen sérelmeiknek olykor "keményebb beszólásokkal" adnak majd hangot, ugyanakkor érdekes vitát ígér a magyarországi ellenzéki pártok részvételével tartandó hagyományos pártpolitikai kerekasztal is.

