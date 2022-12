Jó kapcsolatot ápol Guy Verhofstadt a korrupcióval gyanúsított Eva Kailival

Megosztás itt:

Katar mellett a belga hatóságok a marokkói kapcsolatokat is vizsgálják – mondta egy, az ügyben jártas kormánytisztviselő. A Politico pedig arról ír, hogy nem is olyan régen, 2018-ban maga Guy Verhofstadt is élvezte Marokkó vendégszeretetét Eva Kaili baloldali EP-képviselő társaságában, egy konferencián.

A Magyar Nemzet emlékeztetett, Guy Verhofstadt belga liberális politikus nem híve az átláthatóságnak. Belgium volt miniszterelnöke, a liberális Renew Europe európai parlamenti frakció EP-képviselője Gent belvárosában egy 17. században épült, gyönyörűen felújított, folyóparti műemlék épületben él Belgiumban. Folyamatosan a még keményebb szankciók mellett kampányol, az embereknek pedig arról szónokol, hogy szorítsák össze a fogaikat és tűrjék a válságot. Eközben mint kiderült,

a liberális politikus úgy felezte le költségeit, hogy több százezer euró közpénzt kapott a háza felújítására.

A Knack beszámolója szerint 2012-ben a Verhofstadt-rezidencia felújításának költségeit nagyjából 820 ezer euróra becsülték, ennek azonban közel a felét a belga adófizetőkkel fizettették ki.