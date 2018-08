Jezsuita pap: Az egyház nyiltan kizár egyes közösségeket

A melegek és transzneműek elfogadásáról volt szó az írországi katolikus konferencián, ahol Ferenc pápa is felszólal a hétvégén.

Homoszexuális és transznemű katolikus hívők énekeltek a katolikus konferenciának helyt adó épület előtt Írországban. A rendezvényen a hétvégén Ferenc pápa is felszólal, ezért az ő arcával reklámozzák az eseményt.

„Össze akartunk gyűlni és hallatni a hangunkat, mert mi is az egyház tagjai vagyunk, mi is ugyanabban az istenben hiszünk és mi is a katolikus közösség tagjai vagyunk, mindenhol a világon” - mondja egy aktivista.

A kizárás ellenére a melegek és transzneműek jogairól is volt szó odabent. Egy amerikai jezsuita szerzetes hozta fel a témát, aki arról beszélt a kollégái előtt, hogy visszatetsző a katolikus hívők számának a csökkenése miatt aggódni, miközben az egyház nyíltan kizár komplett közösségeket a hívek közül, mint például a homoszexuálisok.

„Úgy kezeljük őket az egyházban, mint a leprásokat. Ne becsüljük alá azt a fájdalmat, amit az egyház okoz a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű hívőknek. Azzal, hogy kizárjuk őket, Isten családját bontjuk meg és Krisztus testét tépjük szét” - szónokolt a jezsuita szerzetes.

A jezsuita szerzetes nem lázadó beszédet tartott. Eleve a konferencia szervezői kérték, hogy hozza elő a témát, és a mondandóját is előre egyeztette az ír szervezőkkel. A melegek jogai korábban egyetlen katolikus konferencián se kerültek szóba. Ferenc pápa viszont többször beszélt arról, hogy az egyháznak enyhíteni kell a szigorú konzervatív világképén.

Imádkozzatok értem Dublinban, a családok világtalálkozóján, hogy a keresztény közösség valóban egy teljes családként ünnepelhessen, üzente Ferenc pápa az írországi utazása előtt.

A katolikus egyház vezetője 40 év után utazik újra Írországba, ahol vasárnap délben misét is tart. A katolikus egyház ellen több tüntetés is lesz a hétvégén Írországban, miután augusztus közepén újabb egyházon belüli pedofil ügyekről derült ki, hogy szisztematikusan eltussolták azokat.