Jemeni drónokat lőtt le egy olasz hadihajó + videó

Az olasz védelmi minisztérium kedden közölte, hogy már második sikeres akcióját hajtotta végre a haditengerészet. Hangsúlyozták, hogy kizárólag védelemből lépett fel. Tíz napja egy drónt lőtt le az olasz Caio Duilio hadihajó, most pedig további kettőt semlegesített meg. Több európai ország hadihajója is bevonult február elején a vörös – tengeri térségbe, amelyet a húszi lázadók azért vettek birtokba, hogy támogassák a gázai palesztinok ügyét.

