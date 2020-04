Jelentősen csökkent a halálozások és az újonnan kiszűrt fertőzések száma Nagy-Britanniában

Május 3-án Magyarország képes lesz arra, hogy - több ország tapasztalatát is figyelembe véve - legyen egy kilábalási, visszatérési terve - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Mária Rádiónak adott interjúban. 1984-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 10 idős krónikus beteg, ezzel 199 főre emelkedett az elhunytak száma, 267-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Legalább egy hétig nem volt orvos a fővárosi Pesti úti idősek otthonában - közölte az országos tisztifőorvos. Négy kórházban ápolnak betegeket a Pesti úti idősotthonban gondozottak közül, akik koronavírussal fertőződtek meg. A tesztek eddig 223 ott lakónál és 19 dolgozónál igazolták a fertőzést, a betegek közül 23-an haltak meg - olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon. Budapesten jobban betartották a kijárási korlátozás szabályait az elmúlt hétvégén, mint máshol az országban - közölte Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Az elmúlt héten 21 repülővel és 3 kamionnal szállítottak Magyarországra a koronavírus-járvány elleni egészségügyi védekezéshez szükséges eszközöket - közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlésben. Dömötör Csaba államtitkár szomorúnak nevezte a parlamentben, hogy vannak pártok az ellenzék padsoraiban, amelyek megtagadnák a határon túl élő magyarok koronavírus-járvány alatti segítését. Magyarország eddig sikeresen védekezik a járvány ellen, más országokkal összehasonlítva kimagaslóan jól áll a fertőzések számát és a fajlagos halálozási arányt tekintve - hangsúlyozta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a Kossuth rádióban. Gőzerővel folynak a koronavírust megállító gyógyszerfejlesztések – mondta Oberfrank Ferenc, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet igazgatója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Érettségi lesz, a kormány kijelölte a vizsgák időpontját, de ha a járványügyi szempontok indokolják, annak „mozgatásáról” a szükséges döntést meghozza a kabinet - közölte Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Az év eleje óta öt százalékponttal, 50-ről 55 százalékra növekedett a Fidesz támogatottsága a biztosan szavazók körében - derült ki a Nézőpont Intézet kutatásából. A kormány biztosítja a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy az áruellátás a koronavírus-járvány idején is folyamatos legyen, a magyar emberek mindent meg tudjanak vásárolni, amire szükségük van - mondta Schanda Tamás az ITM parlamenti államtitkára. Két új pályázat jelent meg a Magyar falu program keretében, óvodák játszóudvarai és nyilvános játszóterek újulhatnak meg a magyar kistelepüléseken, valamint a közterületek karbantartásához szükséges eszközöket is vásárolhatnak a magyar falvak. Hűtlen kezelés gyanúja miatt rendelt el nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda azután, hogy nyilvánosságra került, Gajda Péter kispesti polgármester egyik barátja gyanúsan kedvező áron jutott hozzá egy telekhez a XIX. kerületben - írja a PestiSrácok.hu. Kétórás foglalkoztatás után is igényelhető lesz a bértámogatás – jelentette be György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. A bioterrorizmus korlátozott megjelenésére is vannak jelzések több országból - mondta a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója az Országgyűlés külügyi bizottságának ülésén. Béres János közölte: a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet mellett más szervezetek is a fertőzés terjesztésére szólították fel híveiket. A Magyar Honvédség szerepe a koronavírus-járvány elleni védekezésben kulcsfontosságú - hangsúlyozta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a testület ülése után. Több mint négyszer annyi illegális határátlépés történt 2020 első negyedévében az olasz partokon, mint a tavalyi év hasonló időszakában - közölte Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese a Kossuth rádióban. Nem megalapozottak azok a kritikák, amelyeket az Európai Unió intézményei vagy a tagállamok vezetői megfogalmaztak a magyar járványkezelési intézkedések kapcsán - mondta Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. Egészségügyi eszközöket adományozott az új koronavírus-járvány sújtotta testvérvárosainak, köztük Bátonyterenyének a kelet-kínai Csiangszu tartományban fekvő Huajan. Tovább emelkedett az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma a világban, már 2 404 021-en betegedtek meg, a halottak száma meghaladta a 165 ezret. Ukrajnában egy nap alatt 261 új esettel 5710-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma, a betegségben elhunytaké 151-re nőtt. Újabb három helyszínen kellett erőt alkalmazniuk a román belügyi szerveknek az ortodox húsvét idején a kijárási korlátozásokat megszegő randalírozók megfékezésére. Sokan szegték meg a kijárási tilalmat az ortodox húsvét napján a nyugat-balkáni országokban, annak ellenére, hogy a politikusok és az egészségügyi szakemberek is otthonmaradásra szólítottak fel mindenkit. Egy évig zárva kellene tartani a cseh államhatárokat, hogy megakadályozzák a koronavírus-járvány esetleges visszatérését - mondta Milos Zeman cseh államfő. Németország még mindig csak a koronavírus-járvány elején tart, ezért továbbra is éberségre és fegyelmezettségre van szükség, és meg kell akadályozni az ország működésének újbóli leállítását követelő helyzet kialakulását - mondta Angela Merkel kancellár. Spanyolországban átlépte a 200 ezret a vizsgálatokkal igazolt új típusú koronavírus-fertőzöttek száma, a járványnak csaknem 21 ezer halálos áldozata van. Olaszországban eddig több mint 181 ezer fertőzöttet regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma meghaladta a 24 ezret. Tartózkodási engedéllyel és egészségügyi ellátással készül rendezni az illegális bevándorlók olaszországi tartózkodását a római kormány, mintegy 300 ezer emberrel számolva, elsősorban a mezőgazdasági munkások pótlására a járványhelyzet közepette. Belgiumban megközelítette a negyvenezret az igazolt koronavírussal fertőzöttek száma, a járvány következtében eddig 5828-an hunytak el. Nagy-Britanniában meghaladta a 124 ezret a megbetegedettek száma, több mint 16 ezren haltak meg a járvány következtében. Az Egyesült Államokban folyamatosan emelkedik a fertőzöttek és a járványban elhunytak száma, eddig több mint 764 ezer vírusfertőzöttet és 40 ezer halottat regisztráltak. Egyes nagyvárosi gócpontokban csökkenőben az új fertőzések száma - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Eredménnyel jártak a kijárási korlátozások Moszkvában, a koronavírus-fertőzöttek számának növekedése jelenleg egyenletes - jelentette ki Mihail Mursako orosz egészségügyi miniszter. Az új típusú koronavírus-járvány miatt karantén alá helyezett emberek tucatjai kezdtek éhségsztrájkba Bosznia-Hercegovinában, azt követelve, hogy a kijelölt elkülönítő helyek helyett otthon tölthessék a karanténra kijelölt időt. Izraelben Benjámin Netanjahu, a jobboldali Likud párt, és Beni Ganz, a centrista Kék-fehér párt elnöke megállapodott az egységkormányról - jelentette a tizenhármas kereskedelmi televízió. Bialystokban őrizetbe vettek egy libanoni állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy merényleteket készített elő lengyel és nyugat-európai célpontok ellen, és kapcsolatban állt az Iszlám Állam terrorszervezettel - közölte a lengyel titkosszolgálat. Egy ámokfutó lőtt agyon 16 embert a kelet-kanadai Új-Skócia tartományban, az elkövető életét vesztette. Elfogták a rendőrök azt a nőt, aki leszúra a férjét tokodi lakásukban. Vádat emeltek Győrben három ember ellen emberkereskedelem miatt, kettőt közülük prostitúció elősegítésével is vádol a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség. Új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt tartóztatott le a Pécsi Járásbíróság egy férfit, aki a kijárási korlátozás idején is droggal kereskedett a baranyai megyeszékhelyen. A következő napokban a Körösöknél és egyes Tisza-holtágaknál, illetve a Csepel-szigetnél folytatódik a szúnyogirtási program - közölte a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Minden magyar válogatott úszót érintő koronavírus-teszt negatív eredményt hozott, így a tervek szerint jövő hétfőtől folytathatnák a felkészülésüket – mondta Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség kötelékébe tartozó válogatott sportolók és edzők a tervek szerint a héten megkezdték a felkészülést a következő idényre.