Megosztás itt:

A tárca szerint a fegyveres erők az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1300 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.

A jelentés a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel több, az ukrán hadsereg üzemanyag-ellátására használt kikötői építményt, drónösszeszerelő műhelyeket, négy harckocsit - köztük egy Leopard tankot - és 12 páncélozott harcjárművet, egy HIMARS-rakétát, továbbá 217 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztika szerint meghaladta a 40 ezret a háború kezdete óta megsemmisített ukrán különleges katonai járművek száma.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a nemzeti gárdával és az belügyminisztériummal együttműködve a brjanszki régióban elfogta egy ukrán diverzáns- és felderítőcsoport három tagját, további hármat pedig "megsemmisített". A tájékoztatás szerint a különítmény az ukrán katonai hírszerzés különleges műveleti szolgálatához tartozott és terrortámadásokat tervezett végrehajtani az orosz közlekedési infrastruktúra létesítményei ellen.

A letartóztatottak beismerő vallomást tettek arról, hogy 2024 szeptemberében részesei voltak a belgorodi régió Novooszkolszki járásában elkövetett vasúti robbantásoknak. Elmondták, hogy nyugati titkosszolgálatok munkatársaitól Ukrajnában, Litvániában, Észtországban és Norvégiában kaptak kiképzést.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Herszon megyei Zburjivkában három civil életét vesztette. Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá került részén szünetel az áramellátás, de ez nem befolyásolja az atomerőmű állapotát.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán török hivatali partnerét tájékoztatta telefonon az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozóról.