Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 20. Szerda István napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Jelentős ukrán veszteségekről szól a friss orosz hadijelentés

2025. augusztus 20., szerda 16:01 | MTI
áldozatok front orosz hadsereg Háború Ukrajnában

Elfoglalta az orosz hadsereg Novoheorhijivka települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében, valamint Szuheckét és Pankivkát a donyecki régióban - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

  • Jelentős ukrán veszteségekről szól a friss orosz hadijelentés

A tárca szerint a fegyveres erők az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1300 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.

A jelentés a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel több, az ukrán hadsereg üzemanyag-ellátására használt kikötői építményt, drónösszeszerelő műhelyeket, négy harckocsit - köztük egy Leopard tankot - és 12 páncélozott harcjárművet, egy HIMARS-rakétát, továbbá 217 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztika szerint meghaladta a 40 ezret a háború kezdete óta megsemmisített ukrán különleges katonai járművek száma.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a nemzeti gárdával és az belügyminisztériummal együttműködve a brjanszki régióban elfogta egy ukrán diverzáns- és felderítőcsoport három tagját, további hármat pedig "megsemmisített". A tájékoztatás szerint a különítmény az ukrán katonai hírszerzés különleges műveleti szolgálatához tartozott és terrortámadásokat tervezett végrehajtani az orosz közlekedési infrastruktúra létesítményei ellen.

A letartóztatottak beismerő vallomást tettek arról, hogy 2024 szeptemberében részesei voltak a belgorodi régió Novooszkolszki járásában elkövetett vasúti robbantásoknak. Elmondták, hogy nyugati titkosszolgálatok munkatársaitól Ukrajnában, Litvániában, Észtországban és Norvégiában kaptak kiképzést.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Herszon megyei Zburjivkában három civil életét vesztette. Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá került részén szünetel az áramellátás, de ez nem befolyásolja az atomerőmű állapotát.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán török hivatali partnerét tájékoztatta telefonon az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozóról.

További híreink

Radics Gigi sorra mondja le koncertjeit; kiderült, miért

Hatalmasat fordul az időjárásunk

Szívszorító vallomást tett Reviczky Gábor: „Pacemakert kaptam, meg kell tanulnom vele élni”

Dibusz Dénes ezt kívánja a Fradi-verő Qarabag játékosainak + videó

Szegedi Erika: Hat bolygó együttállása hozza meg a szerelmet ennek a három csillagjegynek

Ők kaptak állami kitüntetéseket és művészeti díjakat

Elfogták a lúgos orvos áldozataként ismert nő zaklatóját

„Sosem tettünk ilyen ígéretet” – a Newcastle nem engedi el Isakot a Liverpoolhoz

Elkezdődött a Debreceni Virágkarnevál felvonulása

További híreink

Elkezdődött a Debreceni Virágkarnevál felvonulása

Szent István Rend kitüntetésben részesült Kapu Tibor és Farkas Bertalan + videó

Orbán Viktorról szóló hatalmas hazugsággal kábította híveit Magyar Péter

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Németh Balázs: Geszti Péter megnyilvánulása igazi suttyó, prosztó poén volt + videó
2
Orbán Viktorról szóló hatalmas hazugsággal kábította híveit Magyar Péter
3
Szent István Rend kitüntetésben részesült Kapu Tibor és Farkas Bertalan + videó
4
Óriási elismerés érte Kerkez Milost
5
A washingtoni csúcs után így látja a helyzetet Donald Trump
6
Elkezdődött a Debreceni Virágkarnevál felvonulása
7
Az azeri csapat felülmúlta a Ferencvárost
8
Vezércikk – Óriási szerepe lehet hazánknak a békefolyamatban + videó
9
Már a baloldali elemzőcégek szerint is apad a Tisza Párt előnye + videó
10
Tragédia: megölte magát egy képviselő a finn parlament épületében

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!