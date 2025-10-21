Jelentős megmozdulást szerveztek az európai gazdák a strasbourgi Európai Parlament épülete elé + videó

Megosztás itt:

Jelentős megmozdulást szerveztek az európai gazdák a strasbourgi Európai Parlament épülete elé kedd délelőtt, hogy így gyakoroljanak nyomást az uniós döntéshozókra. A még júliusban bemutatott következő hétéves költségvetés ugyanis jelentősen megnyirbálná az agrárszektorban dolgozók támogatását. Már nyáron felháborodás övezte a bejelentést, a gazdák akkor is az utcára vonultak, hiszen az átcsoportosítások révén keletkező többletforrásból az Európai Bizottság alig burkoltan Ukrajnát szándékozik segíteni.