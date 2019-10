Jelentős kormányátalakítást jelentett be a chilei elnök

Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő elmondta: ismét felerősödött az illegális migráció a nyugat-balkáni útvonalon, így vitákkal kell számolni a feltorlódott migránsok és a lakosság, illetve a hatóságok és az elégedetlen helyiek között. Az MSZP semmilyen visszaélést és korrupciót nem tűr - hangsúlyozta Molnár Zsolt, a párt budapesti elnöke az újabb kispesti korrupciós botrány kirobbanása kapcsán. Újabb kispesti korrupciós ügyet mutatott be a Hír Tv Informátor című oknyomozó műsora. Megfenyegették az egyik kispesti térfelújítást végző vállalkozót, mert nem akart pénzt visszaosztani a szocialista politikusoknak. A beruházást végző vállalkozó az Informátornak azt mondta, hogy Lackner Csaba kétmillió forintot kért és kapott is az egyik beruházásból. Szocialista párttagságától megfosztják, önkormányzati képviselői mandátumához viszont ragaszkodik a kispesti korrupciós botrány főszereplője, Lackner Csaba – írja a Magyar Nemzet. Lackner Csaba ügyvédjén keresztül azt üzente: október 13-án egyéni jelöltként nyert, és mivel „tiszteletben tartja a választók akaratát”, függetlenként is folytatja a munkát az önkormányzatban. Az ellenzéki városok összefogását szorgalmazza Orbán Viktorral szemben Lengyel László politológus - írja a Mandiner. Lengyel László kifejti: a Szabad Városok Szövetségének gondolatát eredetileg Demszky Gábor fogalmazta meg, és ezt most Karácsony Gergely a magáévá tette. Tiszteletlen volt Hadházy Ákos hétfői parlamenti akciója, amellyel megzavarta a miniszterelnök beszédét - mondta a Fidesz frakcióvezetője a Bayer Showban. Kocsis Máté hangsúlyozta: Hadházy Ákos túlment minden határon, és az a trágár kifejezés, amelyet a táblájára felírt, az ő beteges lelkületéről árulkodik. Hozzátette: szigorítani fogják az országgyűlési törvény fegyelmi szabályait. Megalakult a Fejér Megyei Közgyűlés, a székesfehérvári alakuló ülésen újraválasztották Molnár Krisztián (Fidesz-KDNP) eddigi elnököt. A Központi Statisztikai Hivatal adataiból jól látszik, hogy ismét nagyobb becsülete van a házasságnak. Novák Katalin államtitkár azt mondta: biztos benne, hogy ebben a családtámogatásoknak is ösztönző szerepük van. A gyermekekre káros digitális tartalmak visszaszorítása érdekében megállapodott a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a Belügyminisztériummal és az Országos Rendőr-főkapitánysággal - mondta Kurkó Zsuzsánna, a Safer Internet Program projektvezetője. Elkészültek a kormányzat Városligetet megújító programjának, a Liget Budapest Projektnek az újabb kiemelt fejlesztései, a látogatók birtokba vehették a Nagyjátszóteret, valamint a helyreállított Millennium Házát. Magyarország tavaly 18 ezer 900 tonna kolbászt exportált 45 országba, ezzel a 12. lett a világon - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a 23. Békéscsabai Kolbászfesztiválon. Kiterjedt ellenőrzéssorozatot indít az agrártárca az eltérő minőségű élelmiszerek ügyében - tudta meg a Magyar Nemzet. Magyar-amerikai együttműködés keretében épül újjá az iraki Karakos városa. A projekt a magyar humanitárius politika alapelve mentén valósul meg, miszerint a segítséget visszük oda, ahol a baj van, nem a bajt hozzuk ide - közölte a Miniszterelnökség. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács csíkszeredai országos küldöttgyűlésén újabb két évre a szervezet elnökévé választották Tőkés Lászlót, a tanács alapítóját. Törökország semmilyen jogsértést nem fog eltűrni Északkelet-Szíriában - jelentette ki Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. A török kormány visszautasította az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet azzal kapcsolatos vádjait, hogy hónapok óta szíriai menekülteket toloncol vissza Szíriába, harcok sújtotta területekre. Irak területéről visszatért egy amerikai katonai konvoj az északkelet-szíriai Haszeke tartományba - jelentette a SANA szíriai állami hírügynökség. Elképzelhető, hogy többségükben vietnamiak voltak azok az emberek, akiket a héten holtan találtak egy bolgár rendszámú kamionban Anglia délkeleti részén - jelentették hírügynökségek, egy vietnami település lelkészére hivatkozva. Irak nagyvárosaiban mintegy 40 ember vesztette életét a tüntetők és a rendőrség közötti összecsapásokban – az országban a romló megélhetési körülmények és korrupció miatt október eleje óta demonstrációkat tartanak. Csaaknem egymillióan tüntettek békésen Chile fővárosában, radikális reformokat követelve. Lemondásra szólította fel az összes minisztert Sebastián Pinera chilei elnök. Újra megindulhat a termelés a General Motors amerikai autógyártó vállalatnál, miután a szakszervezet jóváhagyta a munkáltatóval kidolgozott kollektív megállapodást, lezárva ezzel a 40 napja tartó sztrájkot. Az özönvízszerű eső, az áradások és a sárlavinák már nyolc ember halálát okozták Japánban, négy személyt eltűntként tartanak nyilván. A tavalyihoz képest a tízszeresére emelkedett a kanyarós megbetegedések száma Lengyelországban. Faládákba bújtatott határsértőket lepleztek le egy tehergépkocsi közös ellenőrzése során Nagylaknál a magyar és román határrendészek. Befejezték a nyomozást a dunai hajóbaleset ügyében, hamarosan vádat emelhetnek - közölte a Fővárosi Törvényszék. Két személyautó összeütközött a Komárom-Esztergom megyei Tát közelében - a balesetben ketten meghaltak, egy ember megsérült. Ma este 7 óráig lezárták a Lánchidat a felújításhoz szükséges előzetes hídvizsgálat miatt -reggeltől csak a gyalogosok használhatják a hidat, az autó- és buszforgalom szünetel. Tíznél több autó karambolozott az M3-as autópálya Pest megyei szakaszán két balesetben. Elütött egy autó Pécsett egy 39 éves férfit, aki a helyszínen meghalt - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. Hétvégén módosított menetrend szerint közlekedik a ráckevei HÉV a vonalon jelenleg is tartó karbantartási munkák miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap kezdődik a téli időszámítás, hajnali 3 órakor 2 órára kell az órákat visszaállítani - az átállás érinti a közösségi közlekedés egyes járatait is. A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Mexikói Nagydíj második szabadedzésén. Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája a 13. helyen végzett a túraautó-világkupa Japánban zajló versenyhétvégéjének első futamán, ezért az összetettben az első helyről a másodikra került. Férfi vízilabda Magyar Kupa: ZF-Eger - Szolnoki Dózsa 8:10 Labdarúgó NB I: Mezőkövesd Zsóry FC - Debreceni VSC 3:1 Luis Suárez és Edinson Cavani is tagja az uruguayi labdarúgó-válogatott keretének, amely a magyar csapat vendégeként szerepel majd november 15-én a Puskás Aréna nyitómérkőzésén.