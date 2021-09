Jelentős enyhítések Dániában

A magas átoltottságnak köszönhetően megszüntetették Dániában az összes koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó rendelkezést. Az egészségügyi intézkedések azonban a külföldről érkezők esetében továbbra is érvényben maradnak. A dánoknak azonban nem kell felmutatniuk a védőoltást igazoló kártyájukat a tömegrendezvényeken. Másfél év után újraindult az éjszakai élet is a skandináv országban. Koppenhága augusztusban jelentette be, hogy az enyhítéseket a beoltottak magas száma teszi lehetővé.