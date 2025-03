J.D. Vance keményen kritizálta Dániát, amiért az nem gondoskodott Grönland biztonságáról

Megosztás itt:

Az alelnök a támaszponton mondott beszédében kifejtette, hogy Dánia az elmúlt 20 évben nem tette meg az elégséges lépéseket Grönland biztonságának garantálásában, ezért a sziget mostanra kevésbé biztonságos, mint 30, 40 évvel ezelőtt. Kifejtette azt is, hogy Dánia "nem tartotta a lépést", és nem biztosította az elégséges forrásokat a grönlandiak biztonságának megőrzésére a kínai, orosz és más befolyásszerzési kísérletektől sem.

"Üzenetünk Dánia számára nagyon egyszerű: nem végeztek jó munkát" - mondta, és hozzátette, hogy a Trump-adminisztrációnak Dánia vezetésével van vitája, és az alulfinanszírozás helyzetének meg kell változnia.

Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok hisz a grönlandi emberek önrendelkezésében, és reméli, hogy az amerikai partnerséget választják.

Kérdésre válaszolva az alelnök kifejtette, hogy Washington várakozásai szerint a grönlandiak kimondják majd függetlenségüket Dániától, amit követően kezdődhet párbeszéd a továbbiakról.

Vance megjegyezte, hogy véleménye szerint a grönlandi emberek jobban járnának, ha az Egyesült Államok védelmi ernyője alatt élnének, azért is, mert a sziget biztonsága egyben az amerikai nemzetbiztonság szempontjából is fontos. "Ennek meg kell történnie" - fogalmazott az alelnök, utalva az amerikai jelenlét növekedésére, de szintén kérdésre válaszolva kijelentette, nem gondolja, hogy a katonai erő valaha is szükségessé válik.

Vance azt is hangsúlyozta, hogy nincsenek azonnali tervek az amerikai katonai jelenlét szélesítésére a Grönlandon állomásozó katonaság létszámát illetően, de további erőforrásokat, mint jégtörők és hadihajók, szükségesnek lát.

Az alelnök az Északi-sarkvidékért zajló geopolitikai versennyel kapcsolatban megállapította, hogy Kína és Oroszország rendkívüli érdeklődést mutat az északi átjáró és a sarkvidéki hajózási útvonalak, valamint a sarkköri ásványkincsek iránt, de az Egyesült Államoknak azt kell biztosítania, hogy övé legyen a vezető szerep az Északi-sark térségében.

Vance mellett a katonai támaszponton rövid beszédet mondott Mike Waltz, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója is. A delegáció tagja Usha Vance, az alelnök felesége, aki eredetileg a grönlandi nemzeti kutyaszánversenyt megtekinteni érkezett volna a szigetre.

