2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Járókelők közé hajtott egy autó a Copacabana strand mellett

Hír TV

2018. január 19., péntek 07:24, frissítve: péntek 09:43

A jármű keresztülment egy bicikliúton, majd a tengerparti sétányon, végül nekihajtott egy kávézó teraszának – az ott ülő vendégek közül is többeket elütve. Egy 8 hónapos csecsemő meghalt, legkevesebb 15-en megsérültek.

A brazil rendőrség tájékoztatása szerint nem terrortámadás történt, az első jelentések alapján a sofőr vezetés közben epilepsziás rohamot kapott, és ezért vesztette el az uralmát a jármű felett.

Hír TVvissza a címlapra
gázolásepilepsziaRio de Janeiro

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Ágyhoz láncolva tartotta 13 gyermekét az iskolaigazgató és felesége

2

Hír TV

„Orbán Viktor Európa lángszórója”

3

Szánthó Péter

„Nem szólt senki, hogy László, volt lakásod, nincs lakásod”

4

Hír TV

Lázár: Magukat ilyen korán kiküldte Simicska úr?

5

Hír TV

Vona Orbán őszödi beszédét látja a bujkálás mögött

6

Hír TV

Ismét elszólta magát a Nézőpont Intézet elemzője