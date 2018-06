Japánt megizzaszthatja a Kim–Trump-csúcs

Az északi 38. szélességi fok mentén meghúzott, úgynevezett demilitarizált zóna csaknem 70 éve választja el a kommunista Észak-Koreát déli, demokratikus testvérállamától, és egyben a nyugati világtól. A nemzetközi közvélemény szerint nem kizárt, hogy nemsokára vége lehet az elzártságnak, ha sikeresen zárulnak a keddi tárgyalások Észak-Korea és az Egyesült Államok vezetői között Szingapúrban.

Az ázsiai miniállamba már vasárnap megérkezett Donald Trump és Kim Dzsong Un és külön-külön találkoztak a vendéglátó állam vezetőjével. A delegációk az utolsó pillanatig egyeztetnek arról, hogy milyen megállapodástervezetek kerüljenek Donald Trump és Kim Dzsong Un elé a keddi csúcstalálkozón. A felek bizakodók, míg az egyik észak-koreai lap szerint új korszak kezdődhet az észak-koreai–amerikai kapcsolatokban, az amerikai elnök kedvenc felületén, a Twitteren azt írta: Remek dolog Szingapúrban lenni, izgalom a levegőben!

Japán is várja a csúcstalálkozó eredményeit. A szigetország miniszterelnöke még a múlt héten is elutazott Washingtonba, hogy egyeztessen az amerikai elnökkel. Tokió azt szeretné elérni, hogy Phenjan engedje szabadon azokat a japán állampolgárokat, akiket évtizedekkel ezelőtt rabolt el az észak-koreai titkosszolgálat azért, hogy így szerezzenek japán oktatókat a koreai kémek kiképzéséhez. Az elrabolt japánok kiszabadítása Abe Sindzó miniszterelnök egyik legfontosabb kampányígérete volt, eddig azonban még csak tárgyalóasztalhoz sem tudott ülni az észak-koreai vezetéssel.

„Mindenki találkozik Kimmel, csak Abe nem. Kim Hszivel kétszer is tárgyalt, most meg Trumppal ül tárgyalóasztalhoz. Találkozott Moonnal is, és készül egy megbeszélés Putyinnal. Az, hogy ilyen sok csúcstalálkozót rendeznek Északkelet-Ázsiában, jelentheti azt, hogy drasztikusan megváltozik a régió stratégiai térképe, és ebben normális esetben Japánnak is ott lenne a helye, de valahogy Abe kikerült ebből a sorból” – mondja Jeffrey Kingston politikai elemző, a Temple Egyetem Ázsiai Tudományok Intézetének igazgatója.

Japán amiatt is aggódik, hogy Trump belemegy abba is, hogy kivonja, vagy csökkentse a Koreai-félszigeten az amerikai katonai jelenlétet, ezzel pedig védtelenül hagyja Japánt a nukleáris erővel rendelkező Észak-Korea és az egyre növekvő katonai erejű Kína szomszédságában.