Külföld

Január 1-től radikális változások lesznek az oroszországi sorkatonai szolgálatra való behívásban

2025. november 06., csütörtök 08:15 | Index
Vlagyimir Putyin Oroszország Háború Ukrajnában sorkatonai szolgálat

2026-tól egész évben sorozhatják be az orosz fiatalokat, megszűnik a hagyományos tavaszi és őszi behívási rendszer. A Kreml szerint az intézkedés célja a hadsereg feltöltésének egyszerűsítése és a katonai hivatalok működésének modernizálása, miközben a behívások már elektronikus úton is kiküldhetők lesznek.

  • Január 1-től radikális változások lesznek az oroszországi sorkatonai szolgálatra való behívásban

A cikk az Index honlapján is elérhető.

Vlagyimir Putyin aláírta azt a törvényt, amelynek értelmében 2026-tól egész évben lehet majd behívni a fiatalokat sorkatonai szolgálatra, megszüntetve ezzel a korábbi tavaszi és őszi sorozási időszakokat. A döntés értelmében a behívás január 1-jétől december 31-ig folyamatosan zajlik majd – írja az ukrán Focus.

A törvényjavaslatot Andrej Kartapolov, az orosz Állami Duma védelmi bizottságának elnöke és Andrej Kraszov alelnök terjesztette elő. Indoklásuk szerint a változtatás célja, hogy a katonai sorozóirodák munkája hatékonyabb és átláthatóbb legyen, valamint lehetővé tegyék a hadsereg létszámának tervezett, folyamatos feltöltését.

Bár behívások egész évben történhetnek, a katonák tényleges bevonulása továbbra is két időszakban zajlik majd: április 1. és július 15., illetve október 1. és december 31. között. Egyes esetekben a hadkötelesek számára egyéni bevonulási időpontokat is meghatározhatnak.

Újdonság, hogy a behívóparancsokat elektronikus úton is közölhetik: a katonai értesítések megjelennek majd az állami digitális nyilvántartásban, és a hadköteleseknek legfeljebb 30 napjuk lesz arra, hogy megjelenjenek a sorozóirodában. A katonai hatóságok digitális igazolásokat és kivonatokat is kiállíthatnak a nyilvántartásból.

Ezzel párhuzamosan Putyin egy másik jogszabályt is jóváhagyott, amely lehetővé teszi, hogy tartalékos katonákat vonjanak be a létfontosságú infrastrukturális létesítmények védelmébe – például katonai és energetikai objektumok őrzésére.

A Kreml az utóbbi években fokozatosan megerősítette a katonai sorozóhivatalok jogköreit, és az egész rendszert elektronikus alapokra helyezte. A digitális nyilvántartás révén már online is kiküldhetők a behívók, és szigorúbb ellenőrzés alá kerül a katonakorú férfiak külföldre utazása.

Háború Ukrajnában

