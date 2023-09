Jamaicai turisztikai miniszter: Nem a Covid–19 volt az utolsó csapás

Megosztás itt:

Szakavatott szemmel és egy igazi atlétikai nagyhatalom szülöttjeként hogy látta az atlétikai világbajnokságot és Budapestet?

Az atlétikai világbajnokság nemzetközileg is az érdeklődés középpontjába helyezte Budapestet. Nemcsak Európában, de bizton állíthatom, Jamaicában is a televíziók képernyője elé tapadtak az emberek. Az én tapasztalataim is csodálatosak. Ez az egyik legélhetőbb város, ahol valaha jártam. Nagyon tetszettek a tágas terek, a biztonság, az emberek őszintesége és udvariassága. Lenyűgözött a város történelmi öröksége: az építészet megőrzése, a mindenütt felbukkanó vallási motívumok. És nem tudom elégszer mondani: a gasztronómia!

Budapest érti, hogy a turisták imádnak enni. Ismeri a mondást, az emberek szívéhez vezető út a gyomrukon át vezet.

Külföldön Magyarországról mindenkinek Puskás jut az eszébe. Jamaicáról Usain Bolt. Nem próbálták meg őt bevonni az ország népszerűsítésébe?

Ami azt illeti, éppen az indulásom előtt egyeztettem vele erről. És nem csak vele, más sportolókkal is. Például Chris Gayle krikettessel, aki valóságos legenda Indiában. Ők tényleg sokat segíthetnek, hogy Jamaicába csábítsuk az embereket.

Fotó: Edmund Bartlett jamaicai turisztikai miniszter. (Fotó: Havran Zoltán)